¿Pasado de copas? Bossi se desubicó y Andy le puso los puntos

Embed El Martín Bossi está re drogado.

No da más con los ojos rojos.

Jajaja se los frota para disimular.#PH @martinbossi#PHPodemosHablar — (@alejjjandrota) 4 de noviembre de 2018

Embed #PodemosHablar Que le pasa a Martin Bossi vino pasado de copas ? Insoportable — martha zarlenga (@MarthaZarlenga) 4 de noviembre de 2018

“Quiero felicitarte. Alguien lo tenía que ubicar”, agregó Pereyra, dándole la mano a Kusnetzoff.

En las redes sociales este momento no pasó desapercibido y los usuarios creyeron que Martín estaba alcoholizado o drogado. “Martín Bossi está re drogado. No da más con los ojos rojos. Jajaja se los frota para disimular”; “¿Qué le pasa a Martin Bossi? ¿Vino pasado de copas? Insoportable”; “Bien Andy, espero que le empieces a parar el carro a todos los atropellados egolatras que no dejan hablar al resto”; “Lastima que Bossi se desubicó. Siempre hace lo mismo, parece que tiene sed de cámara” y “Se lo pidió varias veces, quería resaltar del resto, no paro parecía que se moría por cámara, no dejaba hablar a nadie, muy bien Andy estaba demasiado excitado Bossi”, fueron algunos de los comentarios que circularon en Twitter.

Embed Lastima que Bossi se, desubicó, siempre hace lo. Mismo, parece que tiene Sed de Cámara. — Diana Bustamante (@DianaBustaman17) 4 de noviembre de 2018

Embed Se lo pidió varias veces, quería resaltar del resto, no paro parecía que se moría x cámara, no dwjaba hablar a nadie, muy bien Andy estaba demasiado exitado Bossi. — Diana Bustamante (@DianaBustaman17) 4 de noviembre de 2018

Embed lo vi, estaba insoportable @martinbossi , lo paró y no creo que se haya sentido mal, si no lo hacia le jodía todo el programa. — lali@arg (@arg_lali) 4 de noviembre de 2018

