Un pitbull atacó a cinco personas: dos están en grave estado

Una vez más, el ataque de un perro es noticia. Y, una vez más, el protagonista es un pitbull. Es que un can de esta raza atacó a cinco personas y dejó gravemente heridas a dos de ellas. No solo eso: un policía que estaba en la zona del ataque le disparó con la intención de detenerlo.

El animal fue trasladado a una clínica veterinaria y también se encuentra en grave estado.

Un vecino habló en una radio rosarina y explicó que al perro "no se lo podía parar sin un arma". Según deslizó, "el policía le puso tres tiros y el can seguía atacando. No sabemos de dónde venía el perro".

"No sabía que un ataque de un perro así era tan letal. No había chances de ayudar", expresó.

Según relató el titular de la Sección Ecológica de la Policía Comunitaria, Daniel Ojeda, el can "tenía una chapita en su collar con un número telefónico, pero ayer estuvimos llamando y nadie nos atendió. Creemos que se ha escapado. El dueño tal vez no esté al tanto de lo que pasó. Lo importante ahora es que se haga presente y se haga cargo del animal, al que están tratando de salvar”.

“Probablemente estaba perdido, venía como escapando, por algo que lo asustó y se cruzó con un chico, que fue al primero que atacó. El animal estaba con miedo y atacó”, agregó el efectivo.