Un mega outlet de invierno: hasta 70% de descuento en ropa y calzado de conocidas marcas

El evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires , en pleno barrio de Recoleta. Las ofertas no se limitan a remanentes de stock: también se incluyen productos con pequeñas fallas estéticas o discontinuados, lo que permite rebajas importantes sin perder calidad. En la mayoría de los casos, se trata de ropa perfectamente utilizable , pero que no cumple con los estándares para las tiendas oficiales. Para muchos, se presenta como una forma inteligente de renovar el placard sin sacrificar el presupuesto.

Descuentos reales y marcas para todos los gustos

El Re!Outlet no es una feria cualquiera. Las marcas involucradas suelen mantener precios elevados durante la temporada en sus locales tradicionales, por lo que encontrar prendas de vestir, zapatillas o camperas con descuentos puede marcar una gran diferencia para el consumidor.

Entre las etiquetas disponibles figuran marcas urbanas, deportivas, infantiles y de vestir. El listado incluye: 47 Street, Adidas, Akiabara, Awada, Bensimon, Bolivia, Bowen, Cheeky, Equus, Garçon García, González, King Of The Kongo, La Martina, Las Pepas, Levi’s, Little Akiabara, Lovely Denim, Markova, Mistral, Nike, Parfumerie, Penguin, Perramus, Portsaid, Premium Market, Puma, Rochas, Wanama, Weak Meak y Yagmour.

La variedad de rubros permite que el evento convoque tanto a quienes buscan renovar el look urbano como a quienes quieren encontrar abrigos formales, trajes, ropa infantil o calzado técnico. También se podrán conseguir accesorios, perfumes y productos de temporadas anteriores a precios reducidos.

Los organizadores confirmaron que el acceso es gratuito y que el lugar estará abierto todos los días entre el 7 de julio y el 1° de agosto, de 12 a 20 horas. Por la alta demanda que tuvo la edición anterior, se recomienda asistir temprano para encontrar los talles más buscados o las mejores oportunidades.

Dónde queda y cómo llegar

El nuevo punto de encuentro para el Re!Outlet será el Centro de Convenciones de Buenos Aires, ubicado en Avenida Figueroa Alcorta 2099, a metros de la Facultad de Derecho. El lugar se eligió por su amplitud y su cercanía con nodos de transporte clave, lo que facilita el acceso desde distintas zonas de la ciudad.

Quienes se acerquen en transporte público podrán usar:

Colectivos : 17, 61, 67, 92, 93, 110, 124 y 130

Subte : Línea H, estación Facultad de Derecho

Tren : Estación Retiro

También hay estacionamiento para autos, motos y bicicletas.

La edición anterior, que se llevó a cabo en La Rural, convocó a miles de personas durante varios días. Por eso, se espera una concurrencia similar o incluso superior. El cambio de sede busca mejorar la circulación y ofrecer una experiencia de compra más cómoda. Esta nueva edición de invierno promete repetir, y quizás superar el éxito del verano.