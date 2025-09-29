Quini 6: mirá los resultados de este domingo

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de 3.800 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Quini 6 , en su edición 3308, realizado este domingo 28 de septiembre de 2025, puso en juego más de 3.800 millones de pesos, con cerca de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 863 millones de pesos . Salieron los números 22, 14, 02, 09, 30 y 31 . En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 700 millones de pesos . Salieron los números 33, 13, 18, 12, 04 y 10. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.770 millones de pesos y salieron los números 02, 18, 15, 07, 22 y 27. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo en juego un pozo de más de 310 millones de pesos y los números favorecidos fueron 38, 12, 28, 23, 33 y 11. Hubo 21 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 14 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 4.200 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

Mirá los resultados del miércoles

Quini 6, en su edición 3307, realizado este miércoles 24 de septiembre de 2025, puso en juego más de 6.200 millones de pesos, con cerca de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 693 millones de pesos. Salieron los números 21, 34, 37, 41, 18 y 12. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 3.800 millones de pesos. Salieron los números 06, 03, 17, 21, 31 y 24. En esta modalidad hay dos ganadores con seis aciertos de Beriso (provincia de Buenos Aires) y Puerto Madryn (Chubut).

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.380 millones de pesos y salieron los números 03, 30, 32, 00, 23 y 35. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo en juego un pozo de más de 254 millones de pesos y los números favorecidos fueron 41, 15, 02, 42, 36 y 44. Hubo 4 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 63 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 3.800 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.