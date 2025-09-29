Alerta amarilla por vientos con fuertes ráfagas: cuáles son las provincias afectadas

El viento se hará sentir con fuerza este lunes. El SMN advirtió que se trata de un fenómeno meteorológico con capacidad de daño.

El inicio de la semana está marcado por buenas temperaturas en casi todo el país, donde se anticipa un marcado aumento para los próximos día s. Pero además, hay algunas provincias que estarán afectadas por una alerte climática.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por un temporal de fuertes vientos que afectará a algunas provincias este lunes 29 de septiembre.

Según precisó el organismo, esta advertencia indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El alerta amarilla vigente indica que se esperan vientos fuertes. "El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h", aclararon.

Las provincias afectadas serán: Chubut (en la tarde), y Río Negro (en la mañana y la tarde).

Recomendaciones del SMN ante los fuertes vientos

El organismo brindó una serie de recomendaciones que se deben tener en cuenta ante la alerta amarilla:

-Evitar actividades al aire libre.

-Asegurar los elementos que puedan volarse.

-Mantenerse informado por autoridades.

-Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cómo estará el clima en el Valle durante esta semana

Cipolletti y el Alto Valle comenzaron el lunes con 9°C de mínima y 20°C de máxima, con cielo algo nublado y vientos del oeste de 51 a 59 km/h. El martes 30 la temperatura trepará a los 22°C, pero el viento se intensificará hacia la tarde, con ráfagas de hasta 50 km/h.