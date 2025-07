Macabro: hallan un cuerpo putrefacto dentro de un placard y apuntan a un policía asesino

Agentes policiales confirmaron que encontraron un cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro de un placard ubicado en una habitación. A pocos metros de la entrada del departamento. El ropero estaba totalmente sellado con restos de cemento. El cuerpo fue hallado en una posición como si estuviera sentado.

Investigan la identidad del cuerpo

Todavía no se informó ni la identidad ni el sexo, ni la edad estimada de la víctima. El forense aun no puso dar con su identidad dado el alto grado de descomposición en el que fue encontrado. Se especula que puede ser de una mujer por el tamaño, pero no hay certezas. Además se cree que la muerte ocurrió hace al menos dos años.

Policía de Córdoba.jpg Cuando la policía llegó al lugar del hecho constató que el ladrón estaba muerto.

El cuerpo fue hallado envuelto en unas mantas y con un cable de televisión como atadura. Según la Policía, había rastros de cemento sobre las colchas. "Los pies eran esqueléticos", declaró en su testimonio uno de los albañiles que denunció el caso.

Un policía implicado en el macabro caso

Durante la investigación se supo que el departamento en cuestión es alquilado por Javier Grasso. Pero quien debería estar allí es su hermano, Horacio, quien estaba cumpliendo una prisión domiciliaria y tobillera electrónica.

El expolicía Horacio Grasso cumplía en el lugar con prisión domiciliaria luego de ser encontrado culpable del asesinato de Facundo Novillo Cancinos, el nene de 6 años que resultó muerto al recibir un disparo de FAL en la cabeza, luego de quedar en medio de una balacera entre bandas narco rivales en los barrios Colonia Lola y Miralta. Fue el 27 de marzo de 2007.

Grasso fue condenado durante el 2009 por la Cámara 3° del Crimen de la ciudad de Córdoba. Antes de este crimen, el agente había sido separado de la fuerza policial luego de ser considerado responsable de un robo en un comercio de indumentaria, sumando así antecedentes judiciales que precedieron a la condena de 27 años. Durante el 2019 y tras 10 años de prisión, se le dio la posibilidad de cumplir con la condena en domiciliaria.

Ex policía Horacio Grasso.jpg El ex policía Horacio Grasso el es principal sospechoso de haber asesinado y ocultado el cuerpo de la víctima.

Pero tuvo problemas. En julio de ese año mantuvo una dura discusión con su madre a quien golpeó brutalmente y fue nuevamente enviado a prisión. Una afección cardíaca le dio la posibilidad nuevamente en los últimos meses de tener domiciliaria. Esta vez con tobillera electrónica. Tampoco funcionó. Grasso no se encontraba en el departamento que debía estar: Sólo fue encontrado el cuerpo en descomposición.

Según publicó La Voz, el caso ingresó en la fiscalía de instrucción de Distrito 1 Turno 5, que está a cargo de María Celeste Blasco, quien en feria es subrogada por su par Florencia Espósito.

Intriga sobre cuerpo encontrado

Hay más dudas que certezas sobre al hallazgo del cadáver. Se cree que la persona no identificada lleva al menos dos años muerta. El dato surge del alto grado de descomposición en que fue hallado. Y que por la contextura se trataría de una mujer. ¿La certeza? No corresponde a nadie cercano a Grasso. Este dato fue confirmado por la Policía.

Como no hay certezas acerca del informe forense, es difícil determinar su búsqueda. El espacio temporal con las personas desaparecidas es grande.

Lo concreto es que tras hallarse el cuerpo, Horacio Grasso fue recapturado y trasladado a la prisión de Bouwer ya que más allá de estar sospechado, violó las condiciones de "arresto domiciliario".