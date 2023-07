Insólito: depositó $75 mil, le pasaron el mismo monto a dólares y su decisión se viralizó

"Para los Albertites de la vida que me dan cátedra moral (y que son en general hombres, obvio) el tuit lo hice después de solucionar el problema. No fue una consulta de acción, fue uno legal. ¿Entienden la diferencia o les hago un dibujito? Y no se olviden 'el ladrón juzga por su condición'", señaló la protagonista de la historia viral.

Embed Para los Albertites de la vida q me dan cátedra moral (y q son en gral hombres obvio) el tuit lo hice después de solucionar el problema. No fue una consulta de accion fue 1 legal. ¿Entienden la diferencia o les hago un dibujito?

Y no se olviden "el ladrón juzga por su condición" pic.twitter.com/RnqFLvvI9m — Maria ♻️ (@merymey) July 21, 2023

Según dijo en una de las respuestas, al instante de advertir el error, volvió al banco a reportarlo y el cajero "lo corrigió en 1 segundo", aunque decidió quedarse con el ticket de los 75 mil dólares para volver a acordarse de la anécdota cada tanto.

Como era de esperarse, la publicación se llenó de comentarios, hubo quienes felicitaron el accionar de la persona, mientras que otros le repudiaron y opinaron que no hubieran advertido el error.

Embed Ya empezo la dolarizacion gente ahora q me depositen 200 lucas verdes de sueldo https://t.co/elm0OhP9jr — Gabi (@GabbiFQ) July 21, 2023

Embed Im so sorry pero estamos en Argentina. Lo transfiero automáticamente a otro banco, y en el mismo momento paso a ventanilla a sacarlo. Si pasa, pasa. https://t.co/PgZ2v9NiEX — Lenchu ☠️ (@Dramaque3n_7) July 21, 2023

Embed El cajero a la hora del cierre: https://t.co/eKJsTC2vIu pic.twitter.com/JU31rtUYNM — κξνιη (@Karf__) July 21, 2023

"Im so sorry pero estamos en Argentina. Lo transfiero automáticamente a otro banco, y en el mismo momento paso a ventanilla a sacarlo. Si pasa, pasa”; “Ya empezó la dolarización gente ahora que me depositen 200 lucas verdes de sueldo” y “en vez de tuitearlo me armo una cuenta en las islas Bahamas y la transfiero a la velocidad de la luz, después vemos que pasa”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.