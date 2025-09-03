Cuánto se paga por hora de limpieza en septiembre 2025: sueldos con aumento

Según el último acuerdo paritario rubricado por la Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares ), estos son los sueldos por hora de limpieza de las empleadas domésticas en septiembre de 2025 .

Las empleadas domésticas que llevan a cabo tareas de limpieza están incluidas en la quinta categoría del Convenio Colectivo que nuclea al personal auxiliar de casas particulares (dicho convenio establece un total de cinco categorías, que varían según el trabajo que se realice). Así, en la quinta categoría figuran los trabajadores que realizan tareas de limpieza , lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. ¿Cuánto se paga por hora de limpieza en septiembre de 2025 ?

Cabe recordar que la Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares), el gremio que representa a las empleadas domésticas , logró una recomposición salarial para las trabajadoras del sector a mediados de 2025 . Así, producto de este acuerdo, a lo largo del cuatrimestre junio-julio-agosto- septiembre de 2025 se incrementaron sus sueldos.

Es oportuno señalar que, en julio de 2025, se selló el convenio mencionado más arriba, por el que las empleadas domésticas recibieron aumentos del 3,5 por ciento en junio (como ya se habían abonado los sueldos de ese mes, este porcentaje se aplicó en julio para compensar parte de la inflación registrada en el primer semestre del año); de un 1 por ciento en julio; de un 1 por ciento en agosto y de un 1 por ciento en septiembre de 2025.

Asimismo, en ese acuerdo paritario se estableció el pago de un bono adicional para las empleadas domésticas –una suma no remunerativa pagadera por única vez a cargo del empleador-, que los empleadores deben liquidar de acuerdo a la siguiente tabla:

0 a 12 horas semanales de trabajo: $4.000 (julio)/$4.000 (agosto)/$4.000 ( septiembre ).

). 12 a 16 horas semanales de trabajo: $7.000 (julio)/$6.000 (agosto)/$6.000 ( septiembre ).

). Más de 16 horas (y personal S/retiro) semanales de trabajo: $10.000 (julio)/$9.500 (agosto)/$9.500 (septiembre).

Sueldo empleada doméstica: adicional por zona desfavorable

Es oportuno señalar que el Convenio Colectivo que nuclea a las empleadas domésticas prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al treinta por ciento (30%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

Por ende, en el caso específico de la provincia de Neuquén, el salario por hora de limpieza en septiembre de 2025 es el siguiente:

3.968 pesos –con retiro-.

4.282 pesos –sin retiro-.

Empleadas domésticas. La hora de limpieza cuesta 3.052 pesos –con retiro- y 3.294 pesos –sin retiro- en septiembre de 2025.

En relación al trabajo de las empleadas de limpieza, cabe subrayar que cuando estas trabajen 24 o más horas semanales para un mismo empleador, su salario será liquidado considerando el importe establecido para la modalidad retributiva “mensual”, en forma proporcional a la cantidad de horas efectivamente trabajadas. Respecto de quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales, el salario se liquidará de acuerdo a la modalidad retributiva “por hora”.