Pablo Rago: "La gente sabía que era falso"

“Parecían todos familiares míos. Con cariño, con todos diciéndome ‘yo sabía’. La gente intuía que era algo falso. Fue muy emocionante y ahora que lo estoy recordando me emociona de vuelta porque yo sé que la gente me tiene afecto y son muchos años entre intérprete y espectadores”, explicó el actor en una entrevista con Catalina Dlugi.

Rago recordó que en el momento del sobreseimiento estaba de vacaciones con su madre en San Clemente. “Cuando salió la resolución del juez, estábamos juntos (con su madre) en la playa. Nos habíamos ido 15 días y la pasamos súper bien, nos divertimos muchísimo, tomamos sol, disfrutamos mucho de la playa. Nos lloramos todo”, dijo el intérprete.

Emoción

Luego quien fue figura en Amigo son los amigos, ficción con Carlín Calvo que lo arrojó a la fama cuando era un adolescente, se refirió a cómo fue recibido en esa ciudad balnearia. “Algo muy lindo que pasó fue que cuando llegamos a San Clemente la gente me expresaba un cariño ahí en la playa. Ella no estaba acostumbrada a escucharlo de primera mano, pero estando ahí, tuvo muchos momentos de emoción muy lindos”, reveló el actor.

Actriz y maquilladora, Basile conoció a Rago en 2013, en Canal 9, cuando él conducía TVR. En su denuncia, la artista señaló que el actor la invitó a su casa y la maltrató: “Nos besamos y estaba todo bien pero sucedió algo que no me esperaba. Me pidió una práctica sexual, me negué, se enojó, se puso agresivo, y hubo penetración no consentida”.