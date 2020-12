Orellana por Quiroga, el cambio obligado en el Albinegro

La inclusión del juvenil en la última línea no sería la única que ensayará el técnico santafesino para esperar a Deportivo Otamendi que viene de empatar como local, sin goles, ante Sol de Mayo de Viedma.

Por rendimiento, Diego Aguirre marcó presencia y un gol en la primera fecha. Ahora, de local, el técnico podría asumir otro protagonismo para incluirlo en lugar de Ezequiel Ávila en mitad de cancha.

Sin pausa

Ayer por la mañana, el plantel entrenó. Quienes no jugaron en San Juano o tuvieron pocos minutos hicieron fútbol once contra once ante La Amistad.

Ahí, en lo que fue derrota por la mínima, más allá de haber concretado situaciones de gol, Aguirre y Ávila jugaron en el mismo once, mientras que la mayoría de titulares se concentró en la recuperación física.

El partido será el domingo a las 18 como local en el predio "15 de octubre" con arbitraje deñ bahiense Sergio Testa. El panorama de entre semana lo completan en Viedma Sol de Mayo ante Camioneros y el cruce sanjuanino entre Peñarol y Desamparados. Estudiantes de San Luis, el único que ganó en el inicio, cumplirá fecha libre.

Hubo fútbol ayer a la mañana

Como parte de la planificación entre partido y partido, Cipolletti tenía previsto mucha recuperación física para los jugadores más utilizados en el estreno y darle rodaje a los que esperan su chance.

Así fue como se jugó el partido de preparación ayer por la mañana ante La Amistad en el predio Los Gallegos.

La formación de Gustavo Raggio tuvo a Crespo en el arco. Magnano, Sánchez, Quiroga, Ríos; Oscar Páez, Mariano Barra, Garcé, Ávila, Aguirre y López.

Fue derrota de 1 a 0, pero creó situaciones favorables como para modificar esa estadística.

Para hoy, los jugadores continuarán entrenando todos juntos en la parte física y el primer equipo llevará a cabo un ensayo con el once tentativo. Se especula con que Quiroga terminará recibiendo no menos de dos fechas de suspensión, ya que se trató de una roja directa en cancha de Desamparados.