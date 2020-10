Ordenan escuchar a menor con trastorno del espectro autista

El Superior Tribunal de Justicia rionegrino (STJ) revocó una sentencia de Familia porque no fue respetado el derecho de un menor con trastorno del espectro autista a ser escuchado.

Inicialmente se había decidido que el adolescente quedara al cuidado de su padre. La mamá apeló, argumentando que su hijo no había tenido participación ni había sido escuchado. El STJ ordenó que la causa vuelva al Tribunal de Bariloche para que, “luego de cumplir con la obligación de convocar al joven, en función de la modalidad emanada de las observaciones generales reseñadas en la esta sentencia, dicte nuevo pronunciamiento”.

En la presentación de la mamá se expresa que, al no haberse escuchado al adolescente, se lesionaron sus derechos, se afectó su interés superior y eso causaba la invalidez de la decisión.

La defensora de Menores e Incapaces se expresó a favor de confirmar la sentencia al sostener que “tanto las particularidades de la causa como las del adolescente no permiten entender que su opinión no haya sido tenida en cuenta”. Recordó que se trata de un niño que presenta una serie de síntomas compatibles con un trastorno del espectro autista y que para establecer un necesario nivel de empatía resulta fundamental un espacio de confianza y cotidianidad.

En cambio, el defensor general disintió y consideró que la escucha del adolescente resulta de suma importancia para la correcta dilucidación del conflicto. Puntualizó que, por su doble condición de vulnerabilidad, en cuanto al niño con discapacidad, tiene reforzado su derecho a ser oído.

2 instancias atravesó el reclamo de la mamá.

“Escuchar a los niños no significa acatar directamente su opinión pero ello no excusa ni justifica omitirla. Solo el niño puede negarse. Tanto su negativa como su imposibilidad no pueden suponerse”, indicó el STJ.