Opazo: "Vi la repetición del gol como 20 veces"

Entrar en el complemento y, en la primera situación que te queda, convertir es el sueño de cualquier futbolista, y más aún cuando las oportunidades de sumar minutos no son tantas y se tienen 20 años y varios jugadores de mayor experiencia por delante. Pero a Daniel “Monito” Opazo le llegó la chance y la aprovechó. Estuvo en el lugar indicado y tuvo frialdad para dar la última estocada.

El martes por la noche, en la victoria de Cipolletti 2 a 1 frente a Deportivo Madryn en la ida de la fase preliminar de la Copa Argentina, el delantero neuquino convirtió su primer gol en la categoría. “Fue un momento de mucha felicidad, pero lo viví tranquilo porque hay que seguir trabajando”, dijo el Monito, ya enfocado en la revancha.

Hace dos años, también en marzo, Opazo ganaba espacio en la prensa regional y nacional por haber corrido unos 4 kilómetros para llegar a un partido de la Liga Deportiva Confluencia. El tránsito no avanzaba porque en la ciudad se vivía la 3ª Fiesta Nacional de la Actividad Física y el futbolista, después de esperar unos 40 minutos en el auto de su padre, agarró el bolso y encaró hacia La Visera. Esa noche no sólo llegó a tiempo, también hizo el gol del triunfo frente a Chichinales.

Este martes tuvo otro desafío y demostró que está preparado. Entró a los 19 minutos de la segunda etapa por la lesión de Lucas Farías y al minuto quedó mano a mano con Sebastián Pereyra. “Pasó todo muy rápido. Yo entré, rechaza Medina, Giménez la vuelve a tirar arriba y cuando el Tuti Del Prete va a buscar la pelota, yo pensé que podía ganarles a los centrales de ellos, que eran muy fuertes, y cuando pico, el Tuti la pasa a tocar con el taco así que me quedó justo. Cuando lo veo salir al arquero, traté de definir lo más rápido posible”, describe el Monito. “Vi la repetición del gol como 20 veces”, agrega y se ríe.

Su primer festejo tuvo una dedicatoria especial: “Todos los goles que hago son para mi viejo y mi vieja, pero justo mi papá no pudo estar y el que estuvo en La Visera fue mi hermano con su señora, que van a ser papás, así que fue para ellos dos”.

Después de la lesión de Farías, Henry Homann llamó a Opazo. “Me dijo que ayude a Del Prete con la marca del doble cinco y también a correr. Me dio la confianza de que una me iba a quedar y se dio. Muy rápido, pero se dio”, contó.

Pero el Monito ya se había mentalizado en la entrada en calor: “Los chicos me decían que esté preparado, que iba a entrar, y me empecé a hacer la cabeza con que iba a hacer un gol, que iba a hacer un gol –repite- y me quedó esa”, contó el juvenil.

“Estoy tranquilo, entreno al máximo y cuando me toca estar trato de dar lo mejor para que el Ruso (Homann) sepa que también puedo estar”.“Me imagino un partido difícil, en el Golfo ellos imponen su juego, pero tenemos esa mínima ventaja que tenemos que cuidar. Hay que estar atentos”. Daniel Opazo. Delantero albinegro

Cipo no para hasta subir al cole

El Albinegro tiene fecha libre por la zona 2 del nonagonal del Federal A y se enfoca en la revancha de la fase preliminar frente a Deportivo Madryn, que se jugará este miércoles en suelo chubutense. Cipo gana la serie 2-1 e irá al sur con el objetivo de defender la ventaja.

El plantel que dirige Henry Homann entrenará hoy a las 9:30 y mañana hará fútbol.

Mientras tanto, hoy se pone en marcha la segunda fecha del nonagonal con el cruce entre Villa Mitre y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en Bahía Blanca. Con arbitraje de Sebastián Ranciglio, el cotejo comenzará a las 16:30.

Mañana jugarán Alvarado-Deportivo Madryn (17) y Unión de Sunchales-Sportivo Las Parejas (18), y el lunes cerrará Gimnasia-Agropecuario (21:30).