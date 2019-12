Nueva era: Milesi valoró el avance de las mujeres

En la última sesión fue homenajeadas por su trabajo. Y en ese sentido, en declaraciones brindadas a la agencia APP aseguró: "Fue fuertísimo porque no me lo esperaba; cuando iban leyendo mi trayectoria me preguntaba cuándo hice todo esto. Son muchos años que le dediqué a la política, con mucha pasión y compromiso, sobre todo en la ampliación de derechos a las mujeres, temas que eran difíciles para visibilizar".