Plottier: un vecino apuñaló a un pitbull que estaba en la calle

En el hecho sucedido en el Sector B6 tomó intervención personal de Comisaría Séptima de la localidad de Plottier.

"Antes de este suceso había habido problemas con otra vecina dueña de otro pitbull. Al principio lo confundieron con ese y los vecinos la fueron a buscar pero cuando se dio cuenta que no era su perro se fue y nadie se hizo cargo de este animal", describió a LMNeuquén Patricia, proteccionista de animales.

La mujer contó que el perro había estado recorriendo la calle y que había atacado a otros perros del barrio. "Cuando el pitbull llegó a la calle Cafrune un vecino no supo como separarlo de otro perro y tuvo la idea de pasarle un cuchillo a otro vecino que le pegó una puñada en la espalda y después le puso otras tres puñaladas en el pecho. El perro caminó 5 metros y se desplomó y unas vecinas, lo arrastraron hacia la esquina y lo trataron de ayudar y contener la herida, también me fueron a buscar pero en el trayecto el perrito se murió", describió.

Al lugar llegó la policía, y según denunció la proteccionista el dueño de la casa se hizo cargo de la situación y le dijo que había sido él quien había apuñalado al perro. "Cuando yo salí de mi trabajo y llegué al lugar el perro ya no estaba, la Policía me indicó que se lo entregaron a Zoonozis, así que llamaos a esa dirección municipal para preguntar qué habían hecho con el cadaver y ahí me dijeron se lo había llevado un camión de servicios públicos para su desecho", contó alertada la mujer quien insistió que deberían haber llevado el cuerpo para su estudio en el marco de la denuncia por un delito de maltrato animal.

pitbull plottier perro gentileza

La mujer comentó que los varios vecinas del barrio quedaron "asustados" por el comportamiento de este vecino y aseguró que están "conmocionados" y temen por su accionar. "Afectó el hecho de tanta crueldad a los vecinos, es una cosa de locos", aseguró.

"Los pitbull no son para cualquiera"

La proteccionista de animales de Plottier explicó a LMN que los perros pitbull "son animales de raza peligrosa" y reclamó que la Municipalidad haga cumplir una ordenanza por la que se había dispuesto un registro de animales y sus dueños.

"El pitbull no es un animal para cualquier, tenés que tener una dominancia sobre el animal. Son perros de ataque, una raza conflictiva y pocos están preparados para tenerlos, pero lamentablemente se pusieron de moda y muchos los quieren y encima los dejan sueltos y por eso hay tantas cruzas de pitbull", se lamentó la mujer.

Patricia explicó que este tipo de perros deben estar en viviendas con paredones de donde el animal no se pueda escapar, y que se le debe brindar un resguardo particular y ante cualquier indicio de agresividad consultar con un veterinario.

"Si pensás que vas a entrenar a un pitbull para comer a los ladrones no lo tengas, si sos agresivo no lo tengas. Si tu perro ya atacó a otro animal no es que le vas a decir no lo hagas más y listo, todo solucionado. Muy por el contrario estos animales tienen un instinto agresivo entonces para que estén bien hay que brindarles una contención particular y no matarlos de hambre o tenerlos sueltos como hacen muchos", contó la proteccionista quien admitió que tiene dos rescatados y que los tiene separados de sus demás mascotas.

Otros ataques en Plottier

El mes pasado vecinos del barrio Los Cerezos I de Plottier aseguraron que no dejan jugar a sus hijos en las veredas porque hay una propietaria que tiene tres perros pitbulls que se escapan y son un peligro. Ya mataron a otro perro y hace pocos días lograron filmar mientras atacaban a otro animal que quedó malherido. Piden soluciones porque tienen miedo. "Esto va a terminar cuando agarren a un niño", aseguraron.

Osvaldo vive en el barrio junto a su esposa, y dice que sus nietos lo visitan, pero no los puede dejar jugar en la vereda a pesar de que es un barrio muy tranquilo porque tiene miedo de que los perros pitbulls se escapen y los ataquen.

"Ya habían matado a un perrito caniche de una vecina, ahora atacaron a otro perro. En otra oportunidad también atacaron a un albañil que había venido a trabajar. Son realmente un peligro y no están con bozal", describió el vecino.