Se casa Taylor Swift: quién es Travis Kelce y cómo fue el sorprendente anuncio

La cantante sorprendió a sus fanáticos con la noticia de su casamiento en redes sociales. Imágenes de la propuesta y la canción que ella le dedicó a él.

Las redes sociales se inundaron de publicaciones y reacciones ante el anuncio del casamiento de Taylor Swift.

Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron que se casan. La noticia fue revelada este martes 26 de agosto a través de un posteo en Instagram en el que compartieron imágenes del momento en que el jugador de los Kansas City Chiefs se arrodilló en un jardín repleto de flores blancas, rojas y rosas para pedirle matrimonio a la artista.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, escribieron en la publicación, musicalizada con So High School, canción que Swift compuso inspirada en su relación con el deportista. En las fotos se los ve sonrientes, abrazados y mostrando el imponente anillo: una banda dorada con un diamante central.

Como suele ocurrir con cada paso de la cantante, nada quedó librado al azar. Ambos eligieron vestimentas en blanco y negro: él con chomba negra, pantalón blanco y mocasines; ella con un vestido midi blanco con rayas negras, sandalias marrones y su clásico labial rojo.

se casa taylor swift

En menos de una hora, el posteo superó los dos millones de “Me Gusta”. Aunque los comentarios estaban desactivados, los fanáticos inundaron X con mensajes de apoyo y emoción: “Es una historia de amor, Taylor acaba de decir ‘¡sí!’”, escribió un usuario.

La historia de amor

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce comenzó en julio de 2023, cuando el jugador asistió a un show de The Eras Tour en el Estadio Arrowhead. Desde entonces, la pareja fue afianzando el vínculo hasta mostrarse públicamente.

Swift explicó tiempo después que mantuvieron los primeros meses de relación en privado, hasta que ella apareció en un partido de los Chiefs, lo que confirmó la historia de amor. Desde entonces, se volvieron inseparables: cenas románticas, viajes y la presencia de Kelce en Buenos Aires durante los shows de la artista en River Plate, donde la cantante cambió la letra de Karma para dedicarle un guiño a su novio frente a miles de fans.

Travis-Kelce-Taylor-Swift-Pretty-Woman

La pareja también protagonizó momentos virales, como el beso tras la victoria de los Chiefs en el Super Bowl LVIII.

Quién es Travis Kelce

Travis Kelce es jugador profesional de fútbol americano y figura de los Kansas City Chiefs, equipo con el que ganó múltiples títulos. Nacido en 1989 en Ohio, es considerado uno de los mejores tight ends de la NFL.

En noviembre de 2023 viajó a Buenos Aires para acompañar a Swift en su primera visita a la Argentina, y su relación se consolidó frente a la mirada mundial. Desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más seguidas del espectáculo y el deporte.

travis-kelce-kansas-city-chiefs-nfl

Un 2025 con doble expectativa

El compromiso llega pocos días después de que Swift anunciara el lanzamiento de su álbum número 12, The Life of a Showgirl, previsto para el 3 de octubre. Con este doble anuncio —nuevo disco y casamiento—, la artista vuelve a demostrar por qué cada paso en su vida personal y profesional genera repercusión global.