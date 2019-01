Matamala está a un paso de cumplir su sueño en EE. UU.

La oportunidad para el cipoleño llegó de forma imprevista, cuando el reconocido representante Julián Vázquez lo llamó para convocarlo a una velada internacional, que en principio iba a ser parte de la previa a la pelea de fondo entre José Uzcátegui y Caleb Plant. Pero al no alcanzar a concretar los trámites para ingresar a Estados Unidos, su presentación se postergó y espera que le confirmen una nueva programación.

“Sólo le pido a Dios que me acompañe en todo lo que me está pasando y en cada entrenamiento para poder llegar bien a la categoría ligero (61,235 kilos) que hace dos años no la doy. Mi único miedo es el peso porque con el boxeo que tengo no tengo miedo de enfrentarme a nadie. Ya esto para mí es un sueño cumplido”, destacó el deportista local, quien tuvo series inconvenientes para reunir fondos para su viaje a Buenos Aires. Incluso, aún aguarda ayuda para poder pagar el hospedaje y la comida, mientras espera su viaje.

“Ahora estoy en Buenos Aires esperando la entre de la visa norteamericana y enfrentemos viaje a Estados Unidos a concentrar los últimos 20 días y bajar lo que queda por bajar”, manifestó, lleno de ilusión el Guapo Matamala, quien busca nuevos desafíos.