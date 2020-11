MasterChef: Boy Olmi fue eliminado y Twitter estalló de indignación

Boy Olmi, uno de los favoritos del público, preparó un tournedo de lomo, endivias con yema de huevo y tomates con ciruelas pero cometió un error durante la preparación de su plato, lo que lo puso en una situación incómoda de cara al jurado que no lo perdonó.

A la hora de la degustación, Damián Betular advirtió algo extraño en el plato del actor e indagó en la forma de cocción. “El huevo lo cociné en agua. Iba a hacer huevo poché, pero no me daba el tiempo y dije ‘voy a cocinar solo la yema de un huevo...’”, dijo el acto hasta que el chef lo interrumpió. “Cruda”, sentenció mientras deslizaba la yema por la endivia a modo de prueba. “No”, replicó un dubitativo Olmi. “Tiene algunos minutos de cocción”, intentó justificar pero no tuvo suerte.

“Esta no es la cocina de Boy”, intervino Dolli Irigoyen, y agregó con dureza: “Hay algo que es inadmisible, y es el huevo crudo. Te puede llevar a la muerte una salmonella, es muy delicado”. “Es un error garrafal”, reconoció el actor que fue eliminado, tras quedar en la cuerda floja con Federico Bal.

“Para mí es una experiencia inolvidable haber estado acá. Soy de disfrutar mucho, tengo una naturaleza deportiva, pero tampoco me gusta competir salvajemente. Me encuentro cómodo en el juego, en la fiesta de la cocina, en el amor de los cocineros por lo que hacen. Ahí soy feliz, y en esas contradicciones tal vez es el momento en el que me tengo que ir sabiendo que di lo mejor”, expresó el actor evaluando su desempeño en el certamen.

Con todo, el adiós de Boy fue un hasta luego ya que, a partir de este lunes, competirá en el repechaje del ciclo con otros famosos que se quedaron afuera: Ignacio Sureda, Martín "Mono" Fabio, Patricia Sosa, Roberto Moldavsky, Iliana Calabró y Rocío Marengo.

Aunque Boy seguirá en pantalla, en principio por esta semana, sus fans estallaron en las redes al conocerse su eliminación.

Querido diario: como se nota que este programa está todo arreglado. Le perdonaron todo a Leti Siciliani y a mí me sacan por una idea de betular.

Por mi se pueden ir a la concha de su madre.

Con amor, Boy Olmi.

Por mi se pueden ir a la concha de su madre.

— Alan. (@itsnotalan_) November 23, 2020

Querido Betular: Yo te amo, ayudaste a Leti y sos todo lo que está bien... ¿Qué te costaba hacer mi huevo? Me rompiste el cora.

Atte: El Boy Olmi de la gente. #MasterChefArgentina



— Alicia en el país (@AliciaEnElPai5) November 23, 2020

Yendo a destruir telefe por eliminar a boy olmi

me desperté con la noticia de que se fue Boy Olmi, lo primero que pensé: nos quedamos sin memes — agostina (@AgostinaM_) November 23, 2020

la eliminación de boy olmi se llora como la de angelo de bake off — ʍαʀτι (@MartinaCardoso8) November 23, 2020

Me encantaba Boy Olmi, igual está todo arreglado de antemano, es raro que haya presentado una yema cruda. Cuando firman contrato saben cuánto se quedan. — Alba (@altegari) November 23, 2020

-Pero soy Boy Olmi, cocino con mariscos y nueces...

-Y lo felicitamos, nunca vuelva#MasterChefCelebrityargentina

— Tato (@ricota87) November 23, 2020

Cuando te levantas y te acordas que franchin sigue en la competencia, leti fue ayudada por betular solo por llorar y fede bal elimino a boy olmi. #MasterChefCelebrity

Tras la eliminacion de boy olmi #MasterChefArgentina