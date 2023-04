Marina Calabró reveló la grave prohibición que le hizo Telefe a Flor Peña

Flor-Peña-.jpg

Es que en los últimos días, la actriz anunció que ya no venderá más contenido hot en Divas Play. Esto estaría directamente vinculado con su retorno al la tele. “Quiero anunciar que hoy me despido de Divas Play. Nada me define, soy curiosa por naturaleza. Me gusta explorar y eso fue para mí. Ir en contra de los prejuicios y de los estereotipos”, explicó en su cuenta de Instagram.

“Soy todas las que quiero ser y en esta plataforma salí a jugar un rato. Y la pasé bomba. Les deseo siempre que sean libres de estar donde quieran estar. Se los recomiendo, es liberador”, escribió en sus redes sociales dando el anuncio.

Ante esto, Marina Calabró salió a dar su versión de los hechos y el vínculo entre la baja de Divas Play y su vuelta a Telefe: “Hay quienes dicen que encuentran una llamativa coincidencia entre el lanzamiento de GOT Talent Argentina, que ya se hizo con Peluffo y ahora lo conduce Lizy Tagliani, y la salida de Florencia Peña”.

“Hay quienes atan una cosa con la otra, la vuelta de Flor con Telefé”, mencionó la periodista sobre los motivos por los que tomó esta decisión. A lo que Jorge Lanata coincidió con ella y acotó: “Y, el canal de la familia”.

Por lo pronto, lo cierto es que Flor Peña dejará de vender contenido en sus redes y se dedicará exclusivamente a su participación en GOT Talent Argentina.