Marcelo Tinelli vuelve a la televisión, pero no se llamará ShowMatch

Marcelo Tinelli confirmó que volverá a la televisión y en una nota exclusiva con el diario La Nación dio detalles de su regreso que no será como “ShowMatch” y pondrá al aire un formato internacional. La idea del conductor es presentar a los exigentes televidentes una propuesta renovada, un equipo nuevo y una gran producción que logre superar el rating que supo perder en 2021.

"Volvemos. Tenemos contrato firmado con eltrece para arrancar en junio" , anunció Marcelo Tinelli hace algunas semanas atrás en diálogo con el programa de Rosario. Si bien en ese momento no dio demasiados detalles sobre su futuro laboral, en una reciente entrevista con Pablo Montagna en La Nación, Marcelo anticipó cómo será su regreso.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marcelo Tinelli (@marcelotinelli)

Sin embargo, Tinelli no se desligará del baile y el canto. Lo cierto es que durante el 2021 la gran apuesta fue La Academia, pero no logró llamativas mediciones que obligaron a cambiar de horario en más de una oportunidad y al mismo tiempo poner en duda su continuidad en la pantalla.

Según informó Pablo Montagna, Marcelo junto a La Flia apostarían por el formato internacional All Together Now. Este show de talento creado por la BBC cuenta con la particularidad de tener a 100 personas como jurado.

Los participantes tendrán que mostrar su talento con la consigna dada y luego serán evaluados por el jurado. Sin embargo, lejos de contar con una devolución personalizada, el sistema de se mide a través de puntos: cada jurado que se levante de su silla cuenta como un voto positivo. Quien más votos acumule, se consagra como el mejor de esa competencia.