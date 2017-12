La fiscalía y la querella habían reclamado un castigo de cuatro años de cárcel, mientras que la defensa del ex legislador solicitó que le dieran dos años de prisión condicional. La pena fue acorde a la postura de López: dos años y medio de prisión condicional.

Durante dos años, entre otras pautas de conducta, el titular del Sindicato de la Fruta no podrá cometer nuevos delitos, ni contactar a la víctima o su familia en forma personal o virtual.

Una vez conocido el fallo, López dio una conferencia de prensa en la sede central del sindicato en Cipolletti. El dirigente apareció rodeado de afiliadas al gremio y apuntó contra la víctima, a quien se refirió en varias oportunidades como “la piba”.

El dirigente insistió en su inocencia y aseguró: “No tuve justicia. Los jueces me encontraron culpable, pero no lo voy a dejar acá, voy a apelar. Impugnamos la sentencia y voy a demostrar mi inocencia”.

Cuando se produjo el abuso, López era legislador por Juntos Somos Río Negro, y ante el avance de la causa y presionado desde distintos sectores políticos, presentó la renuncia. “Me mancharon y me arruinaron la carrera política, pero me puse a disposición de la Justicia y renuncié a la Legislatura, quiero ver quién más lo hace en la misma situación. Lo hice por mis trabajadores y la gente que cree en mí”, manifestó López poco después de saber que no iría a la cárcel.

“No me iba a declarar culpable de algo que no hice. Si le tenía que dar plata a la piba, le daba, pero no me iba a declarar culpable”, dijo Rubén López, secretario general del gremio de la fruta, condenado por abuso sexual simple.

Polémica con la fiscalía

Durante la conferencia de prensa, López dijo que probará su inocencia y cuestionó el fallo de los jueces. Para sustentar su postura, aseguró que la fiscalía cipoleña le propuso un acuerdo: aceptar la culpa y darle dinero a la víctima para evitar ir a juicio, con el riesgo de ir a prisión. “No me iba a declarar culpable de algo que no hice. Si le tenía que dar plata a la piba, le daba, pero no me iba a declarar culpable”, sostuvo.

La fiscal Eugenia Vallejos y el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, quienes participaron del juicio, salieron rápidamente a desmentirlo. Los representantes del Ministerio Público negaron haber ofrecido cualquier acuerdo y recordaron que rechazaron la solicitud de la defensa del imputado para evaluar la posible aplicación de un criterio de oportunidad o de una suspensión de juicio a prueba.

“La fiscalía aclaró que la única alternativa al debate oral y público era un juicio abreviado que requería la aceptación de su culpabilidad, la calificación legal y el monto de la pena, pero en ningún caso se solicitó que se realice la entrega de dinero, ni para la víctima ni para ninguna otra persona”, afirmaron desde el Ministerio Público.

López fue condenado por abuso sexual simple y coacción por manosear, lesionar y amenazar a la empleada de su vivienda .