Las motos desbordaron el depósito del Municipio

Ya no hay lugar para otra moto que secuestre el personal de Tránsito y deposite en el complejo ex Corporfrut, ubicado sobre calle Mariano Moreno. El lugar ha colapsado, por lo que el Municipio comenzará a despachar cerca de 350 ciclomotores a otro predio que ya acondicionó para alojar el arsenal de distinta cilindrada que tiene como destino final el desguace.

Es que la mayoría de los infractores no ha podido acreditar la titularidad del vehículo incautado. Fueron pasando los años y la posibilidad de reclamo ha caducado. También es común que muchos sancionados no quieran retirar sus vehículos para no tener que pagar las multas correspondientes.

Estas motos serán trasladadas al predio que la comuna comparte en La Falda con la Brigada Rural de la Policía y la organización Funpabia. Según informó la directora municipal de Tránsito, Silvia García, readecuaron el lugar para que sea seguro.

Además, contó que la idea de trasladar allí las motos que se convertirán en chatarra liberará un poco el espacio de la ex Corpofrut para nuevas retenciones de vehículos que se vayan realizando. Allí, actualmente conviven motos nuevas y viejas, algunas en buen estado y otras muy deterioradas.

El secretario de Fiscalización, Diego Rebossio, confirmó que ya finalizaron las tareas de reacondicionamiento del predio donde irán a parar las motos que serán desaguazadas. Estas consistieron en cercar el predio, colocar un portón, iluminar el lugar y mejorar la estructura edilicia donde se encuentran los serenos.

Como el lugar está listo, dijo que en los próximos días comenzarán a mudar el arsenal de motos. En tanto, García confirmó que no se moverán los vehículos que duermen en el predio de calles Pacheco y Rivadavia, ya que en esta nueva edición de la Fiesta de la Actividad Física ese lugar no será afectado para el festejo.

El terreno, pensado originalmente como pista de manejo y luego utilizado como sede central de la Fiesta Nacional, actualmente es un depósito colmado por autos incautados.

Unos 350 ya están en condiciones de ser destruidos, pero mientras espera la tarea, el Ejecutivo tuvo que buscar un plan B para liberar espacio.

Esperan la compactadora

Buena parte de las motos que serán compactadas están secuestradas desde 2011, sin que nadie las reclame o cumpla los trámites para llevárselas. Los plazos para retirarlas, e incluso el tiempo de gracia que suele conceder el Municipio, están holgadamente vencidos. Ya salieron los edictos correspondientes y, según Rebossio, el trámite que necesitan hacer para que sean compactadas está terminado. Ahora resta que la empresa encargada de la compactación, con sede en la capital neuquina, los convoque para hacer el traslado y concrete el desguace.