Las fotos del mágico cumple de 5 de Matilda, la hija de Luciana Salazar

Sin embargo, también existieron algunos guiños a la Selección Argentina que viene de consagrarse en Qatar 2022: la It baby hizo su gran entrada a través de una manga, al igual que los jugadores de fútbol. Con un vestido rosa a lo Barbie princesa de Magic Dress y unos tiernos zapatitos de Glamis, Matu se robó todas las miradas. "Está fanatizada con Barbie, ahora está un poco de moda por la película", aseguró Salazar y reveló que "todo en la fiesta fue sorpresa". "¡Ella no me pidió nada! Cuando entró y vio todo se enloqueció".