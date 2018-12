La única alegría del 2018 para Cipo fue por la Copa

La victoria por penales ante el equipo que venía de descender a la B Nacional días antes, provocó una revolución que motivó el pedido de la plaza del Coloso del Ruca Quimey como un esfuerzo extra de las autoridades neuquinas.

El fin de la historia no fue el mejor y en la sentencia nada tiene que ver el adverso 2 a 0 ante Almagro que marcó la despedida en los 16avos. de final el 19 de agosto.

Inflexión La victoria ante Arsenal se dio con Germán Alecha en el banco. El joven entrenador era parte del cuerpo técnico de Henry Homann que había despedido el 2017.

4 técnicos tuvo Cipo durante el 2018.

Duilio Botella, Germán Alecha, Víctor Zwenger y Gustavo Coronel estuvieron al frente del plantel en diferentes momentos.

El paso de Duilio Botella fue tan fugaz como ineficaz en el comienzo del 2018 y la dirigencia confió en un nombre propio, al que nunca desprendió de su estructura, para mantener la categoría en la última fecha ante Rivadavia de Lincoln de la temporada pasada y luego para vivir el sueño coperoTras el receso, Alecha no fue el elegido para el armado del nuevo plantel, de nuevo como ayudante, aceptó el desafío de acompañar a Víctor Zwenger. De nuevo los malos resultados derivaron en el cambio de entrenador hasta finalizar con Gustavo Coronel en una racha positiva de 8 partidos sin derrotas, logrando salir de las posiciones de descenso, pero con destino de Reválida para el 2019.

En definitiva, un 2018 de marchas y contramarchas que nunca brindó confianza, tuvo su momento de idilio con el hincha, pero se terminó desmoronando.

Alecha, el mejor técnico de todos

No es un jugador, tampoco un dirigente. El protagonista futbolero del Club Cipolletti este año fue Germán Alecha. El ex goleador de la institución comenzó el año a cargo de la primera local que bajo su mando terminaría reconquistando la Liga Confluencia tras 4 años. En medio de eso, fue convocado como interino para afrontar la lucha por la permanencia en el Federal A, objetivo consumado a fines de marzo en el cruce ante Rivadavia de Lincoln. Viajó junto a una formación juvenil a Cutral Co en mayo, alcanzando los 16avos de final tras eliminar a Arsenal y acompañó a Víctor Zwenger en el armado de un equipo que falló mucho.