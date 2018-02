La UCR irá por la reforma de la Carta Orgánica

Hoy, a las 21:30, en el local de avenida Alem, tendrá lugar la primera reunión del año de la conducción del partido, con una invitación a participar también a afiliados y simpatizantes.

El centenario partido tiene como presidente en la actualidad a Pedro Rivero, quien asumió el cargo luego de que renunciara su anterior titular, Bruno Bordignon.

A sus 42 años, Rivero quiere imprimirle más dinámica a la UCR cipoleña, en procura de reconquistar los espacios en la arena política local que supo tener en el pasado.

Ayer, el dirigente destacó que un objetivo central de su gestión durante 2018 será poner en el debate público la necesidad de la reforma de la COM. A tal fin, se efectuará un trabajo de difusión de los principales puntos a tener en cuenta y se enviará a los demás partidos políticos de la ciudad invitaciones para acordar una discusión conjunta de los temas.

La meta estará puesta en desembocar en mayo o junio en un gran encuentro multipartidario en el que se debatan y, en lo posible, se lleguen a consensuar los cambios a introducir.

Rivero fue categórico en cuanto al protagonismo que se le quiere volver a dar a la UCR local y ratificó la pertenencia del sector a la alianza Cambiemos.

Sin embargo, expresó que el partido, como tal, no participa del gobierno municipal de Aníbal Tortoriello y dijo que la asunción próxima de Bordignon en el gabinete local no fue resuelta por la fuerza política sino que se trató de una decisión personal de su antecesor. Aclaró que esto no implica, sin embargo, ningún tipo de crítica hacia Bordignon.

Protagonismo

Propuestas claras y más militancia

Más concejales. Entre los puntos que, según la UCR, se deberán contemplar en la reforma de la COM, tendrá que figurar el aumento del número de concejales, algo que también han planteado otros partidos.

Solidaridad y ayuda. Una loable inciativa lanzará la Juventud Radical. Se trata de una campaña para recuperar bicicletas viejas y en desuso para entregarlas a familias humildes. Además, en el Comité se asesorará en temas legales y contables a quien lo requiera.