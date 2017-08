La Terrible Viñas desafió a la Locomotora Oliveras

“Estoy en la última etapa de mi carrera y quiero enfrentarme con las mejores. En ese sentido, es un buen rival aunque a mí no me gusta su boxeo ni su forma de ser. Es una mujer con músculos y debería cuidarse a la hora de hablar. Hace poco estuvo en Cipolletti y se peleó con el intendente”, tiró la orense, actualmente radicada en Neuquén.

El viernes ganó con claridad en una pelea que la tuvo como dominadora del quinto al décimo round, cuando se soltó y logró conectar mejor ante una boxeadora aguerrida pero sin golpe de nocaut. El fallo fue unánime: 99-94 (Estaban Castro); 100-95-5 (Aldo Burgar) y Omar Tapia (99-96).

“Estuve como atada, pero a partir del cuarto round me solté. Le temía más a los cabezazos que a los voleados”, analizó la deportista orense.

“Quiero volver a tener un título mundial. Necesitaba ganar esta pelea para volver a tener un chance”, se ilusionó Bety (12, victorias, 2 KO; 7 derrotas, 3 empates).

No la intimida Locomotora, a quien ya conoce porque “me enfrenté a ella en un campeonato Argentino en Buenos Aires en 2004. Me ganó ahí nomás por puntos. Ella estaba en su última etapa amateur y yo empezando. Me siento preparada para enfrentarla”, afirmó.

