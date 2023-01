La revelación de Pampita sobre su cuerpo que sorprendió: "No tengo..."

La revelación de Pampita sobre su cuerpo.mp4 El video de Pampita en la playa que la llevó a hacer una revelación sobre su cuerpo.

“Hermosa Carolina. Hay que pintarse siempre las uñas de los piecitos porque, además de ser una diosa, representas a muchas chicas que te ven e imitan”, fue la inentendible sugerencia de un señor que entre toda la belleza exhibida por Carolina Ardohain en el video se limitó a mirarle las uñas de los pies para criticarla.

Fiel a su estilo, amable y sin caer en polémicas, la conductora de El Hotel de los Famosos se tomó el trabajo de responderle a su seguidor. “No tengo uñas en los dedos gordos. Se me cayeron cuando fui caminando a la Virgen de Luján”, le explicó haciendo referencia a la última peregrinación en la que caminó hasta Luján para agradecer por su hija Ana.

Como si esta sorprendente y dolorosa explicación no fuera suficiente, Pampita le brindó más detalles a su seguidor- “Me pinto en la piel pero se me sale todos los días con el agua de la playa”, le aclaró para que se quede tranquilo y sepa que no es su intención ser mala influencia para las jóvenes que la admiran por no pintarse las uñas de los pies.