La pregunta al hueso que Julieta le hizo a Marcos en Gran Hermano

Y luego, Julieta le hizo la misma pregunta al resto de sus compañeros, pero en las redes se desilusionaron con la respuesta del salteño.

"¿Alguna otra persona estaría con alguien de la casa? ¿Primo?", le consultó Juli, sin vueltas al salteño. "No", contestó Marcos, sosteniendo la respuesta haciendo que no con su cabeza.

Por otro lado, en las últimas horas, en un video que subió a sus historias en Instagram, Tomás Holder, el primer eliminado de la edición 2022 de GH, anunció una sorpresiva decisión sobre sus redes sociales.

El rosarino dijo que se alejará por un tiempo del contacto con sus seguidores porque sufre de ataques de pánico y necesita enfocarse en su salud.

"Grabo esto para todos mis seguidores. Quería decirles que, por un tiempo, por unos días, voy a dejar las redes. Más que nada porque sufrí ataques de pánico y cosas que no me están haciendo bien", expresó Tomás en dicha publicación.

Por último, el ex GH precisó que se encuentra contenido por sus afectos cercanos. "Voy a estar mejor y, por unos días, no voy a subir cosas. No se preocupen. Estoy bien. Volví a mi ciudad. Estoy en mi casa, con gente que me quiere, con mi familia. Nada. Un beso a todos", cerró.