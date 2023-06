La letal opinión de Oscar Ruggeri sobre el "bulto" de la estatua de Gallardo

“Dicen que algunas ex glorias de River podrían ir a animar. Va a llegar la invitación...”, bromeó el Pollo Vignolo, pichando a Oscar Ruggeri, quien fue campeón con el equipo millonario, luego agregó ya con más seriedad: “Ahora, fuera de broma, no hacía falta, estaba perfecta”. “La verdad, era perfecta”, le respondió irónico el campeón del mundo del Mundial 86. “¿Para qué?”, preguntó el relator.

“Vos pasás, vas a ver la estatua, ¿qué es lo primero que ves? El tobul. Aparte, no hay forma de no ver. No le mirás la cara, no le mirá la copa. Lo primero que te llama la atención”, aseguró Oscar Ruggeri.

Ruggeri estatua 2.jpg

“Es llamativo”, opinó Morena Beltrán. “Fueron cinco eliminaciones, no entraban tantas estatuas”, bromeó Nicolás Distasio quien luego aclaró: “Hay un movimiento de algunas agrupaciones y hay socios que están escribiendo cartas o llevando a la comisión cierto rechazo por esta imagen”.

Horas antes, la artista encargada de hacer la obra, Mercedes Savall, explicó: “Lo del bulto es algo que me lo pidió específicamente (Carlos) Trillo. Él me dijo que exagere esa parte y entendí que tiene que ver con un gesto hacia la hinchada. Es parte del idioma futbolero y busqué la forma de acercar lo popular hacia el arte y me la jugué”.