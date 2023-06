La feroz definición de Fernanda Vives sobre el trabajo de Karina Mazzocco

Karina Mazzocco Fernanda Vives 1.jpg

“Siento que no es querida en el medio Karina”, aseguró Vives antes de dar su opinión de porqué se deba esto: “Le falta el respeto a todo el mundo. Se lleva mal con sus compañeros de trabajo, con sus productores, con la gente de vestuario, es maltratadora”.

“Ella tendría que dar el derecho a réplica a las víctimas. Ya no me interesa más pisar un canal así… un programa así”, se corrigió Vives.“Acá podés venir cuantas veces quieras. A mí no me consta lo de Karina, pero te respeto y lo podés decir libremente”, cerró De Brito.

Sin embargo, Vives no se detuvo y desde sus redes siguió su ataque contra Karina Mazzocco. "Yo tenía pactado un móvil para hoy para poder dar mi derecho a réplica en un programa donde durante dos años sentaron a la Tota Santillán a hablar barbaridades de cada una de nosotras las víctimas y nunca se nos dio la oportunidad de hablar a nosotros. Siempre se le dio lugar de habla a él ¿Por qué? Porque Karina Mazzocco es una basura. Es una basura de persona que nos revictimiza a nosotras todo el tiempo", agregó.

Y si faltaba que se metiera alguien es Cinthia Fernández, que aprovechó las palabras de Fernanda Vives para criticar a Karina Mazzocco, con quien está peleada desde hace un tiempo.

"¡Fernanda, Fernanda, Fernanda... Al fin alguien lo dijo. Por Dios. ¿Qué hace esta mujer levantando una bandera que la verdad no representa a ninguna de nosotras. Es una conductora que a mí no me gusta. ¿Sobreactuada? ¡Uff! por mil", agregó.

"Le chupa un huevo a las víctimas, así hace. Vos no vas a su programa y te sienta gente que fue violenta con vos, a gente que te va a defenestrar. Así funciona. Me hace acordar a las viejas épocas de extorsión de: ¡Ah, no venis a mi programa... Y te hacían mier**!", cerró.