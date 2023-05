More Rial sigue cruzando denuncias con su ex, Facundo Ambrosioni.

El ida y vuelta de acusaciones entre Morena Rial y Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo Francesco, no se termina nunca. Hace poco más de un mes se habló de la posibilidad de que la joven terminara en prisión tras ser imputada por el robo de celulares en Córdoba por una denuncia de su ex pareja.

“Las denuncias me las paso por donde no me da el sol, chicos. Cuando tengan las pruebas correspondientes, hablamos”, declaró en ese momento la hija de Jorge Rial al ser consultada sobre el tema en LAM .

En el mismo programa expresó, más adelante, que “todo el mundo habla, pero no hay nadie que lo demuestre. Que sigan el camino que tengan que seguir, no tengo problemas”. Aclaró también que el local donde desaparecieron los smartphones es de su ex y que el dinero para arrancar el negocio lo había puesto ella.

La denuncia de Morena Rial contra el padre de su hijo.mp4 Morena Rial hizo una grave denuncia contra Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo Francesco.

"No soy ninguna chorra y le mando un besito. Hicieron un allanamiento y no encontraron nada. ¿Dónde quieren que me los meta?”, estalló en esa oportunidad.

Pero las denuncias no quedaron ahí. More reveló recientemente que ella también denunció a su ex. “Tengo una denuncia por el papá de mi hijo, pero se tiene que demostrar todo. Él también tiene por violencia de género”, dijo, apuntando contra el futbolista.

Directa como siempre en su forma de hablar, la hija del conductor de Argenzuela profundizó en su alegato: “La primera demanda la metí yo por violencia de género porque me pegó enfrente del chico. Él me demandó por lo de los iphones, pero sin pruebas”, remarcó, para ir más allá.

Y dejó entreveer que las cosas en el local de Facundo Ambrosioni no estarían muy claras. “Aparte, que vayan a comprar en lugares buenos los celulares y que no los anden choreando ellos. Pero no me meto... Yo soy buena persona y él, no”, deslizó, More dejando la puerta abierta para, en cualquier momento, volver a lanzar una bomba sobre su ex pareja.