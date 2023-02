Por empezar, se refirió a la drástica pero por otro lado atinada medida de cancelar "hasta nuevo aviso", las matiné. "Una situación inesperada. Tuvimos anoche reunión de mesa directiva, en la que se resolvió conversar de la cuestión pero antes del área de tenis ya habían tomado la decisión de suspenderlas. El descontrol de los chicos le hace mal al club. Había un padre cuyo hijo es asiduo concurrente, no estaba al tanto de los desmanes, pero se puso mal como nos podemos todos. No queremos repetir situaciones límites, ni episodios graves que uno ve por la tele", explicó visiblemente angustiado.

image.png

"Parece mentira que chicos de 11 a 14 años tengan estas conductas. Cipolletti es un club que abre puertas a los jóvenes, a los chicos, que busca un acercamiento, a través de la escuela (IPA), de la colonia de vacaciones, la colonia de básquet...", expresó.

La pregunta que los pibes se formulan es la siguiente: ¿vuelven las matiné?. "No sabemos. El club está abierto a todos. Pero lamentablemente tenemos que padecer estos sucesos. No podemos permitirnos casos graves, hay que cortar de raíz. Tengo nietos de 10 años, me duele y preocupa la violencia de los nenes. No hay control", amplió contrariado.

Sobre si incrementarán las medidas de seguridad si retoman las matiné en un futuro, fue honesto y criterioso. "No podemos llenar de policías una matiné para controlar a nenes de 11, 12, 13 ó 14 años. Acá la educación tiene que venir de la escuela, de la casa y en algunos casos lastimosamente no sucede".