Jimena Barón sorprendió a su novio comiendo a escondidas y lo escrachó

Hace poco, la propia Jimena Barón había contado lo enamorada que está de Matías Palleiro, y reveló que incluso le había pedido a Dios conocer un hombre como él.

“Esto es bastante gracioso de confesar, pero le escribí una carta a Dios. Jajajajajajaaj (en pandemia del año 2021). Describiendo el compañero que me gustaría tener. Y realmente es como si la hubiera leído. Tipo le pedí cosas como ‘que coma mucho y que no me proponga compartir el plato’ que son muy Matías (que se está enterando en este momento sobre la carta a Dios) (La voy a buscar que cringe a ver...)”, contó Jimena Barón antes de leer la carta.

“Hola Dios, mi amiga dice ser atea pero a la vez propone que te pidamos todo esto, con lo cual cree que nos escuchás, pero no cree en vos... todo muy raro”, arrancó diciendo Jimena Barón, luego agregó: “Yo quiero, habiendo derribado el mito que me auto inventé de que ser empoderada es no necesitar a nadie, quiero un hombre que me quiera. Que me quiera toda...Que le gusten las cantinas y las porciones abundantes servidas en fuentes de chapa. Que no me proponga compartir comida”.