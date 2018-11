Inquilinos piden que no se caiga la ley de alquileres

“Si la ley no se trata en estas semanas, perderá estado parlamentario y 8 millones de inquilinos se quedarán sin la protección que garantiza la nueva ley”, explicaron desde la Unión de Inquilinos de Río Negro.

En ese sentido, Facundo Villalba, referente de la UIR Bariloche, señaló: “Tenemos que defender el salario de cada familia, que hoy está fuertemente comprometido en un 50% que sólo se destina al pago del alquiler. Es realmente insostenible”.

El proyecto en cuestión fue discutido en el 2016 en distintas reuniones de comisión del Senado, se introdujeron modificaciones y se aprobó por unanimidad en noviembre de ese año. Desde entonces, quedó a la espera de la sanción definitiva por parte de Diputados.

Respecto de los aumentos de precios, la iniciativa plantea que sean anuales, no semestrales como viene sucediendo, y que estén fijados por un índice promedio entre inflación (IPC) y variación salarial (CVS). Actualmente, esta situación no sólo no es así, sino que las actualizaciones se dan muy por encima de esas cifras.