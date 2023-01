Hizo creer que se tatuó "Messi" en la frente y confesó que todo era mentira

El joven llamado Mike Jambs, no se conformó con que su caso se viralice rápidamente sino que aprovechó la situación y continuó con el engaño cuando dijo que estaba arrepentido de haberse hecho ese tatuaje.

“No pensé decir esto tan pronto, porque la verdad me sentía muy orgulloso… Pero debo confesar que estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje, estoy arrepentido de haber hecho eso, pues en lugar de traer cosas positivas a mi vida, ha venido miles de cosas negativas, tanto en lo personal como en lo familiar, porque dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad”, dijo a través de las redes.

Semanas después de la final del Mundial, el protagonista reconoció que todo fue un "experimento social" y a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram reveló la verdadera historia detrás del alocado tatuaje. También mostró cómo fue el proceso para llevarlo a cabo.

"Si tu me criticaste, me trataste mal o me juzgaste por el tatuaje de Messi te quiero decir que el tatuaje nunca fue real, nunca existió", comienza relatando en el video.

La mentira del colombiano que se tatuó a Messi.mp4

Luego, el joven demuestra lo que tuvo que hacer junto a su amigo para que el tatuaje falso parezca lo más real posible. En una grabación que filmó en cámara rápida se lo puede ver junto al amigo que le escribió la palabra "Messi" en la frente y con el que logró engañar a miles de personas.

"Mi amigo Daniel me pintaba la cara para que se viera lo más real posible y parecido a un tatuaje", explicó mientras pasan las imágenes del día del invento. Para llevarlo a cabo utilizaron distintos materiales como marcador de color negro y azul, vaselina y, por último, papel film.

"Y este fue el resultado", dijo al finalizar el video en el que dejó expuesta su farsa. Sin embargo, se demostró orgulloso de su engaño ya que tras la repercusión que tuvo, "le dimos la vuelta al mundo con un tatuaje falso", aseguró.

Tras revelar la verdad, Mike aclaró en la redes: "Nunca pensé que el video llegara a tener tanta trascendencia, que llegara a convertirse en viral a nivel mundial... Lo hicimos, lo subí como cualquier otro y al día siguiente empecé a ver las reacciones que generó en redes sociales y en los medios de comunicación".

Finalmente, reflexionó: "Todo fue parte de un experimento social, en el cual quedó evidenciado el daño que se le puede ocasionar a alguien por ser y pensar diferente, al punto de hacerla entrar en depresión y terminar con su vida y todo porqué? Por ser juzgado y criticado por esta sociedad que solo generan odio por medio de redes sociales, increíble cómo están siendo utilizadas las redes para generar odio y no amor, increíble que te juzguen, odien y amenacen por cómo vistes, por cómo te ves, por cómo piensas".