Habló la mujer que fue secuestrada por L-Gante: qué dijo

En su diálogo con Karina Mazzocco , Passi declaró que Torres no está diciendo la verdad. “Su primera mentira es que no estaba en boliche, tengo fotos que demuestran que él estaba en el boliche. Yo también. Era una salida de compañeros del municipio”, dijo para desmentir al hombre que aseguró que estaba en el lugar de los hechos para ir a buscar a sus hijas.

“Ya era la hora de la salida, hubo una pelea adentro de la hija de él y otra chica. Y afuera era todo un desastre: había muchas peleas. A todo esto, hubo un auto y me tocó sin querer. No me lastimó, nada. Fue un toque. Yo le dije ‘qué hacés, gil’”, continuó Passi. Y luego dijo que se puso a separar a los chicos que peleaban.

L-GANTE.mp4 Rosa Passi estuvo involucrada en el hecho por el cual detuvieron a L-Gante y dio su versión en A la tarde.

Más tarde, "cuando llegamos a mi casa, estaba el auto que me tocó, que el dueño era amigo de mi hijo. Yo no lo sabía, porque no conozco a todos los amigos de mi hijo. Empezaron a pelearse otra vez con el chico que a mí me trajo hasta casa y bueno... ahí empezaron las peleas y lo llamaron a Gastón para que vuelva”, explicó la vecina de L-Gante.

En ese momento se escuchó un disparo, según la versión de Rosa Passi. “No me preguntes quién lo tiró. Si era alguien que pasaba, si era uno de los chicos de la cumbia 420, no sé... la verdad es que salió un tiro. Yo quería salir, pero mi hijo me metía adentro de mi casa. Y sé que lo corrió (al que disparó), incluso lo corrió con Gastón al chico que no sabemos de dónde salió”,

El periodista Diego Estevez intervino para aclarar que “si lo corrieron, quiere decir que era de la banda contraria. Es decir, de la banda 420″. Pero Rosa no pudo especificar si era así: “No sé decirte, sinceramente. No voy a negarte que hubo dos tiros. Mi hijo no supo decirme a qué banda pertenecía. Por eso te digo, no sé si era alguien que pasaba y aprovechó el momento”.

Luego de los disparos llegó la policía y detuvo a los amigos de L-Gante, quienes llamaron al cantante para pedirles que los ayudara Antes de acercarse al lugar de los hechos, Elián Valenzuela habría se habría dirigido hacia donde estaba Gastón y lo habría obligado a subirse a su auto a punta de pistola, según la versión de Torres.

L-Gante.jpg Rosa Passi minimizó los hechos y dijo que no entiende por qué L-Gante sigue detenido.

Con Gastón Torres en el auto, L-Gante habría ido hacia la casa de Rosa, donde sucedió la pelea y se escucharon los tiros. “A mí no me obligó a subir al auto, él me dijo ‘vamos a aclarar lo que pasó’. Y listo, yo tenía que subir y aclarar lo que pasó en el boliche. Le dije que era una pelea, nada más. Se ve que alguien lo llamó y le dijo que habían agarrado a los chicos. Se ve que se enojó y se olvidó de bajarme del auto”, expresó Rosa Passi.

En ese momento, justo llegó el hijo de Rosa. "Cuando me ve en el auto de Elián le dice ‘¿qué hacés con mi mamá?’. Y como Elián quería ver a los chicos que estaban esposados, no paró”, remarcó. Y aclaró que ella nunca se sintió "secuestrada" y que no sabe por qué el cantante sigue detenido.

Adentro de la camioneta de Valenzuela la mujer escuchó una llamada telefónica que el intérprete de Cumbia 420 realizó estando muy enojado. “No sé a quién llamo, a alguien. Le dijo que lo iba a cagar a palos si no liberaba a los chicos. Fue una pelea de barrio, no sé por qué hubo denuncias... La pistola yo nunca la vi”, relató Rosa.

Diego Estévez la volvió a confrontar. diciendo que ella había declarado ante la justicia que no había visto el arma pero que podría ser que L-Gante hubiese tenido una pistola. “Estaba en un estado de shock por la situación. Soy hipertensa, tengo 53 años, nunca pensé quedar involucrada en algo así”, respondió la mujer. "¿Estaban copeteados?", quiso saber Mazzocco. La mujer dijo que sí: "Cuando vas a un boliche, tomás".

Para finalizar, la mujer reconoció que Valenzuela les propuso a los policías liberarla a ella y a Gastón a cambio de que soltaran a sus amigos. “Es cierto, pero yo no me sentí secuestrada en ningún momento”, recalcó. Y reconoció que al día siguiente fue a comer a la casa de la mamá del cantante, de quien es amiga desde que L-Gante tenía 12 años. Así y todo, niega haber recibido llamados para pedirle que haga estas declaraciones en favor del cantante. ¿Le creerán en la justicia? El tiempo lo dírá.