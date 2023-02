"Fue tremendo": Oscar Ruggeri reveló el secreto que guardó la familia de Julián Álvarez

Es que al parecer, en medio del Mundial, cuando estaba en Qatar, el Cabezón tuvo una charla con el padre del ex delantero de River. “En el medio del Mundial, fuimos a jugar con ‘Bati’, nos juntamos con un montón de jugadores, y estaban los papás de Julián,” contó en F90.

“Hablando, yo le pregunté al papá, y me contó una anécdota. Resulta que le preguntó a su hijo: ‘¿Por qué vas y chocás a todos los defensores por más de que no llegás?’. A lo que le respondió: ‘Papi, porque quiero que sepan que así va a ser todo el partido’. Eso es tremendo para los defensores. ¿Sabés lo que es bancarse a un pibe que te esté encima, que te choque, que te presione, que no te deje tocar la pelota? Si le errás, sabés que te lleva por delante. Es de locos, es bárbaro”, reveló Oscar Ruggeri.