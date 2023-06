Fátima Flórez dio la cara y contó la verdad absoluta de su separación

Pero la que nunca dijo demasiado fue la imitadora. Suele ser perfil bajo y es raro que de alguna declaración de su vida privada, y es una postura que sigue manteniendo hasta hoy. Sin embargo, le concedió una entrevista a Algo Contigo, un programa uruguayo, ya que había muchos supuestos con respecto a los motivos por los cuales se separó de Norberto Marcos y quiso aclararlo.

"Estoy en un impasse, como mucha gente sabe, hace un tiempito, desde Semana Santa. Pero estamos súper bien, nos hablamos por teléfono con Norberto, la relación es excelente", comenzó contando Fátima sobre el estado actual de su vínculo con Norberto.

Entonces, el entrevistador le preguntó por lo que se dijo en los medios: "¿O sea que todo lo que se dijo no fue verdad? Se dijo que había habido engaño, dinero que faltaba". Fátima Flórez respondió y desmintió todo: "Mira, no estoy al tanto de todo lo que se dijo... Se decía que faltó dinero en nuestra casa, semejante suma, no, eso no es cierto. Lo aclaré enseguida, Norberto también lo aclaró, no sé de dónde salió... Realmente eso no es cierto".

Después, enfrentó los rumores de infidelidad: "Y con respecto a terceros en discordia, tampoco... Por lo menos que yo sepa, no. La verdad es que eso no es cierto, para nada". Ahí mismo, el conductor acotó: "Simplemente que hubo un desgaste en la pareja". Fátima respondió: "Si, imaginate que trabajamos juntos, vivimos juntos, entonces creo que tampoco es algo tan anormal, creo que a cualquier pareja le puede pasar".

fatima-florez-1542106.jpg

Por último, cerró con un explicación sobre el desgaste de pareja con Norberto Marcos. "Un desgaste de años de pareja. Yo era muy chica cuando empecé con él, tenía 19 años... toda mi vida con él. Tenemos una excelente, seguramente cuando termine acá nos hablamos, porque seguimos trabajando juntos. Ahora no vino, pero en esta etapa de Uruguay está con nosotros", concluyó Fátima Flórez.