El plantel de Cipolletti tuvo el fin de semana libre. Si no hubiera existido el parate en el fútbol argentino, esta tarde tendría que haber enfrentado a Defensores de Belgrano por la tercera fecha del nonagonal. Pero desde el 16 de diciembre la pelota no rueda en el Federal A ni en el resto de las categorías profesionales. Los equipos se siguen moviendo, se suman los amistosos, llueven fechas tentativas para el reinicio pero ninguna es del todo certera.

“Se hace medio denso. Tratamos de ponerle predisposición y buena onda, pero entrenar por entrenar y no jugar se hace pesado. Por suerte estamos metiendo amistosos, son partidos que ayudan a acortar la espera”, reconoció Maximiliano Carrasco, volante albinegro, presente entre los once titulares en los últimos cuatro ensayos.

Carrasco inició el año afuera del once ideal de Henry Homann. Contra Pacífico entró en el segundo tiempo, se destacó y en el siguiente amistoso y en los que le siguieron ingresó desde el arranque.

“Me siento bien, estoy tranquilo, hoy por hoy me encuentro dentro del equipo, las cosas me están saliendo bien, estoy ayudando al equipo, que es lo más importante”, sostuvo el mediocampista neuquino, y agregó: “Me tocó arrancar la pretemporada afuera y después me lo fui ganando, por rendimiento, por cosas que fui haciendo en los amistosos. Hoy por hoy estoy ahí, pero hay que cuidar el lugar, es una competencia sana, pero juega uno solo”.

Tras la última reunión entre dirigentes de Primera y el fútbol del ascenso, se postuló el 3 de marzo como posible reinicio de los certámenes. Sin embargo, el mismo Pablo Toviggino, presidente del Consejo Federal, manifestó que la fecha se podría correr uno o dos fines de semana más.

Los planteles siguen sumando pruebas que, por ahora, no son más que borradores de la realidad. “Que llegue el fin de semana y sabés que no vas a jugar, vas a estar en tu casa, se hace difícil”, dijo el ex Chaco For Ever.

Para el mediocampista el panorama en el nonagonal va ser distinto al de la fase regular: “Hoy por hoy tenemos este plantel humilde, que le gusta entrenar. Ojalá que al que le toque arrancar jugando lo haga de la mejor manera”.

El Albinegro tuvo descanso ayer y hoy. Mañana, desde las 8:30, volverá a las prácticas pensando en sumar un nuevo amistoso entre semana.

"El técnico (Henry Homann) siempre nos da el mismo mensaje a todos, que tengamos la pelota e intentemos jugar, porque de esta manera vamos a encontrar los espacios, y que seamos ordenados y compactos". “La idea es ir tratando de achicar el margen de error, porque en esta zona nos enfrentamos con los mejores y se pagan más caros los errores”.Maxi Carrasco. Mediocampista del Club Cipolletti