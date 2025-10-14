Quiénes fueron los ganadores de La Voz Argentina y cuál es su presente

El artista Nicolás Behringer se convirtió en el quinto ganador de La Voz Argentina en representación del team Luck Ra. Qué fue de la vida de los anteriores ganadores.

La Voz Argentina cerró una nueva temporada con la victoria de Nicolás Behringer , representante del team Luck Ra, que logró sobreponerse a grandes artistas como Alan Lez (Team Lali), Eugenia Rodríguez (Team Miranda!) y Milagros Amud (Team Soledad) en una noche emotiva que quedará en la historia. Este lunes por la noche Behringer se sentó en la mesa chica donde están los campeones del certamen.

Rápidamente su victoria concretada durante la última gala que cerró la temporada y le dio paso al inicio de Masterchef por Telefe, hizo recordar a los anteriores campeones del certamen que marcaron una huella en el certamen. Con una vida por delante y en el día después del certamen, los distintos artistas que se alzaron con el título continuaron con sus proyectos artísticos. Así es el presente de los anteriores campeones.

El artista logró levantar el trofeo en 2012 y se metió en la historia del programa por ser el primer ganador del reality que apasiona a una gran cantidad de espectadores. Luego de su logro, fue parte de bandas musicales de cuarteto como La Fiesta y Trulalá. Más tarde volvió a sus raíces y conformó el dúo folklórico Tupachi en compañía de César “Cachi” Palavecino.

Corvalán

Braulio Assanelli (2018)

El uruguayo que se convirtió en el primer artista extranjero en ganar el certamen y donó parte del premio a un compañero del programa que atravesaba problemas económicos, se inclinó por el género pop urbano con influencias latinas en una carrera donde lanzó canciones como Todo de memoria, entre otros. Para 2026 tiene programado participar en el musical Los Muchachos.

Braulio Assaneli

Francisco Benítez (2021)

El artista oriundo de Colonia Tirolesa, Córdoba, fue el ganador de una de las temporadas más recordadas por su presencia. El artista se ganó el corazón de los directores de los equipos como también de los televidentes por su historia de vida: el artista convive con tartamudez en el habla pero a la hora de cantar exhibe su talento sin problemas marcando grandes diferencias.

Luego de ganar el certamen con el equipo de la Sole, fue telonero de David Bisbal y grabó sus propias canciones priorizando su independencia artística. Con su arte recorre festivales por distintas partes del país.

Francisco Benítez

Yhosva Montoya (2022)

El artista que se convirtió en el cuarto ganador del certamen alcanzó un acuerdo con una disquera nacional para continuar con su carrera profesional y lanzó su primer álbum, Mi destino. Al igual que el resto, optó por un camino ligado a la música.