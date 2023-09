Qué dijo Ángel de Brito sobre su futuro en America

Pero, por otro lado, cuando destacaron que él había sido el pionero en irse a América, Ángel opinó: “ORGULLO, siempre fui lanzado”. En tanto que el periodista también respondió cuando le preguntaron si le gustaba “Got Talent”, y fue lapidario al decir: “Nunca me gustó”. Finalmente, sobre la defensa de Lotocki que hizo Morena Rial, expresó: “No califica en este tema”.

Por otro lado, la amistad entre Ángel de Brito y Andrea Taboada, que durante mucho tiempo fue una relación sólida y de confianza, parece haber llegado a su fin. La noticia de esta ruptura ha dejado a los seguidores de ambos periodistas sorprendidos, ya que alguna vez compartieron una estrecha amistad tanto dentro como fuera de la pantalla.

La señal de alerta se encendió cuando Andrea Taboada anunció su partida del programa LAM a través de las redes sociales en junio pasado. En ese momento, la periodista expresó su tristeza y agradecimiento hacia sus compañeros de trabajo, incluyendo a Ángel de Brito.

Sin embargo, el conductor de LAM, en una aparición posterior en el programa, insinuó que las cosas no estaban tan bien como parecían entre ellos. Reveló que habían tenido discusiones, aunque nunca las habían hecho públicas, y que había "cosas personales" que no mencionaría públicamente.

La situación tomó un giro aún más drástico cuando en las últimas horas Ángel de Brito abrió la posibilidad de que sus seguidores le enviaran preguntas a través de sus Historias de Instagram. Una de las preguntas que recibió fue si había dejado de ser amigo tanto de Andrea Taboada como de Pampito.

La respuesta de De Brito fue clara y sorprendente: "Me bajé de esas amistades. Pero todo bien". Estas palabras dejaron en claro que la relación entre el conductor y la periodista ya no es la misma y que, al menos por el momento, no hay posibilidades de una reconciliación.