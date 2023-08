Pampita contó qué le hace a los que le mandan fotos jugadas por Instagram

Las redes sociales es un mundo interesante donde los artistas pueden conectar con sus fanáticos, mostrarse cercanos a ellos, revelar intimidades suyas y hasta dialogar. Sin embargo, ese mismo mundo tiene una contracara, y es que el anonimato o el estar detrás de una pantalla hace que quizás muchos se animen a decir , mostrar o hacer cosas que de otra forma no lo harían, tal como le sucede a Pampita por ejemplo.

Pampita contó los mensajes que le llegan a las redes sociales

“Sí, me pasó que me mandaron fotos de partes íntimas por Instagram de gente que no conozco”, comenzó contando la esposa de Roberto García Moritán.

Todos en el estudio quedaron sorprendidos y la periodista le preguntó: “¿Los bloqueas?”. Aunque no contestó la consulta, la top model respondió: “Parece que se usa mandar como carta de presentación. Hoy es otra libertad, menos prejuiciosa, son más efusivos, más efusivos”.

“El Pollo” Álvarez quiso saber que rubro solía escribirle con mayor frecuencia intentando seducirla cuando ella estaba soltera. “Hay empresarios, hay deportistas”, enfatizó el conductor. “Fue hace mucho tiempo, pero todos los rubros”, lanzó con una sonrisa en su cara.

Sin embargo, aclaró: “No fui botinera nunca. Nunca tomé un café con un jugador de fútbol. Nunca fui a comer, nunca tuve una cita, nada”.