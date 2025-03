Natalia Oreiro, irreconocible a los 47 años: así luce hoy

"The one & only... Natalia Oreiro. Nuevo proyecto 2025, arrancamos el año. La más bella & top", compartió junto a una imagen de Oreiro y su nuevo look.

Inmediatamente, sus seguidores hicieron viral la foto en redes sociales y aseguraban que se trataba de un nuevo proyecto, pero todavía no había información al respecto. Sin embargo, la duda se despejó cuando se la vio en Uruguay junto a Gael García Bernal para filmar una nueva película.

Natalia Oreiro junto a Gael García Bernal

La actriz uruguaya y el actor mexicano protagonizarán la comedia romántica "Sin equipaje", que tendrá a Juan Taratuto (No sos vos, soy yo y Un novio para mi mujer) como director y guionista.

Los fanáticos pudieron observarlos juntos en Punta del Este, en la parada 30 de la Brava, al momento de grabar algunas escenas de la película. Esta zona de Uruguay será parte central de la trama, ya que permanecieron varias semanas allí para filmar escenas. Sin embargo, también se espera que visiten México para completar el resto del rodaje.

natalia oreiro.JPG Natalia Oreiro junto a Gael García Bernal

Este proyecto será el regreso de la actriz a la pantalla grande tras sus destacadas interpretaciones en Gilda, no me arrepiento de este amor, Infancia clandestina y Wakolda, entre otras. Además, no será su único proyecto a lo largo del 2025: también forma parte del elenco de La mujer de la fila, de Benjamín Ávila, y Por que soy grande, la ópera prima de María Laura Berch y Laura Chiabrando.

Será la primera vez que comparta el reparto junto a García Bernal (Amores perros, Y tu mamá también y Diarios de motocicleta), un actor mexicano que se ha hecho un lugar en Hollywood al igual que otros latinoamericanos como Pedro Pascal y Diego Luna, entre otros.

Natalia Oreiro opinó sobre el cruce de Javier Milei con las artistas

Luego de sus fotos virales, Oreiro viajó a Argentina para estar presente en la gala de los Cóndor de Plata, donde se quedó con el premio a "Mejor canción original para serie o película", por su aporte junto a Alejandro Sergi (Miranda) en la música de Campamento con Mamá.

"Muchísimas gracias @acca_cinecronistas por este Cóndor de Plata a mejor canción original en cine. Gracias @alejandrosergi por tu talento único y tu enorme generosidad. Gracias @martinozaidelis por la confianza en nosotros, siempre sos un Si. Gracias @vivistallone con vos en toditas. A todo el equipo de #campamentoconmamá", compartió en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, lo que más fuerte resonó fueron sus comentarios sobre Javier Milei y su enfrentamiento con diferentes artistas nacionales.

natalia-oreiro-portada.jpg Natalia Oreiro opinó sobre el cruce de Javier Milei con las artistas

En diálogo con C5N, la actriz opinó puntualmente por el ataque que reciben colegas como Lali Espósito o María Becerra: "No se puede separar a los artistas del resto de la sociedad argentina. Hay muchas realidades muy difíciles, la de los jubilados me parece que es la más clara, y luego acompañamos otro tipo de personas que tenemos otro tipo de privilegios".

"Los que hablamos a veces nos exponemos para quienes no tienen esos privilegios, y me parece que a veces es injusto cuando se le pega a los artistas que hablan, porque no lo hacen por ellos, lo hacen por los que no pueden hablar", cerró.