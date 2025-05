La producción de fotos de Florencia Peña a los 18 años de la que hablan todos

florpeña1.png

Incluso Fer Dente, Laurita Fernández y Julieta Nair Calvo, entre otras figuras, interactuaron con la publicación. Peña no respondió directamente a las comparaciones, pero su vínculo con Juan —el menor de sus tres hijos— parece dejar claro que no le molestarían.

La exposición de su hijo

En una entrevista reciente en el streaming Bondi Live, a cargo de Ángel de Brito, Flor se refirió a la exposición pública de Juan y a las reacciones que generó la diferencia de edad con su nuevo novio. Sin eludir las tensiones, Peña reconoció el proceso de comprensión que debió atravesar: “Me costó. Nosotros somos una generación bisagra porque tuvimos una educación muy ortodoxa o no tan libre. Poder ser honesta y decir ‘yo esto lo recontra banco’ no significa que no me costara entenderlo. Eso me lo guardo para mi terapia”.

Peña también dio detalles sobre su vínculo cotidiano con su hijo: “Siempre le digo a Juan que tiene 16 para 45. Me cuesta gobernarlo. Le digo ‘tenés que reportarte’, se olvida de avisarme dónde está. Pero después me llama y tenemos una relación relinda”. Sobre la presentación pública del novio de su hijo, expresó admiración: “Me dijo ‘ma, mi novio’. Es hermoso. Lo amo. Eligió un pibe bueno, con corazón lindo y eso habla de quién es Juan”.

Peña valoró la valentía del adolescente al compartir en redes una imagen besándose con su pareja: “Cuando vi la foto dije ‘apa, qué huevos, nene’. Él tiene el karma de ser mi hijo y de ser distinto. Para mí no es distinto, pero para mucha gente representa lo que no quieren ver”.