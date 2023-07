La fuerte crítica de Marina Calabró a Lanata, por hablar de la enfermedad de Wanda

Marina Calabró no compartió la postura de Jorge Lanata de contar cuál es la enfermedad de Wanda Nara y se lo dijo de frente.

Desde el momento en que trascendió la internación de Wanda Nara en la clínica Los Arcos, se encendieron las alarmas sobre su estado de salud. Enseguida empezaron las especulaciones sobre cuál sería el diagnóstico de Wanda, aunque nadie quiso decirlo abiertamente. Hasta que Jorge Lanata , en su programa de radio, reveló Wanda Nara tendría leucemia, actitud que no le gustó nada a Marina Calabró.

Lanata dijo no entender el “corporativismo de los periodistas de espectáculo” que sabiendo la noticia, no la hacían pública. Y le dio el pase a Marina Calabró , que se encontraba en otro estudio.

MARINA CALABRO.mp4 Jorge Lanata reveló el diagnóstico de Wanda Nara y Marina Calabró lo enfrentó al aire.

“Vos hablabas del corporativismo del periodismo del espectáculo, en lo personal y es una posición que no tenés por qué compartir, cuando hay un diagnóstico de salud en el medio, yo espero parte oficial o voz directa de la familia”, lo cruzó Calabró.

Y dio sus razones para mantener el silencio ante algo tan delicado como un cuadro de salud como el que estaría atravesando la mujer de Mauro Icardi. ‘’Entiendo que hay cuestiones muy sensibles involucradas, me pongo en el lugar de quien padece la enfermedad, es mi posición y mí límite”, dijo Marina.

“Si no hay parte médico oficial o si no hay un familiar directo que me autorice a trasmitir públicamente en su boca, un diagnóstico, prefiero abstenerme’’, continuó, contundente.

Para cerrar, la politóloga y periodista de espectáculos lanzó una dura reflexión: “Es el tipo de información a la que yo quiero llegar última, y no primera, pero es una posición personal”.