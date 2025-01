La durísima respuesta de Bárbara Lanata contra Elba Marcovecchio: "mejor que mi papá ya no está"

La mayor de las hijas de Jorge Lanata no dudó en salir al cruce de su ex madrastra antes las declaraciones que realizó en LAM.

Bárbara no tardó en reaccionar a los dichos. Desde sus redes sociales, dejó un mensaje potente: “Qué triste todo. Nunca escuché tantas mentiras juntas. 15 días pasaron nada más. Mejor que mi papá ya no está para ver todo esto, estaría muy dolido”.

image.png

La grieta en la familia Lanata queda cada vez más expuesta. Mientras Elba asegura que las tensiones con Bárbara y Lola “siempre estuvieron presentes”, las declaraciones de la hija mayor parecen responder con una contundencia que solo aumenta la tensión.

La dura respuesta de Romina Manguel a Elba Marcovecchio luego que la acusara de ser la amante de Jorge Lanata

La reciente polémica entre Elba Marcovecchio y Romina Manguel ha generado gran repercusión en el mundo del espectáculo y el periodismo argentino. Todo comenzó cuando la viuda de Jorge Lanata afirmó en una entrevista con Ángel de Brito en LAM (América TV) que el periodista había tenido una relación amorosa con Manguel. Además, reveló que durante su matrimonio con Lanata, recibió mensajes comprometedores de la periodista hacia su esposo. Fue por eso, que la propia Manguel no dudó en responder.

En la entrevista, Marcovecchio no escatimó en detalles y sostuvo que Lanata se había distanciado de Manguel por decisión propia. "¿Vos querés que te cuente la verdad? Sin lugar a dudas, Jorge se alejó de Romina Manguel. Yo no puedo creer el cinismo que tiene de hablar de mí", declaró la abogada, dejando en claro su postura. Además, agregó: "Jorge, conmigo, decía que era un león vegetariano y que se portaba re bien, y yo le creo. Yo realmente le creo su fidelidad, la misma fidelidad que él me pedía a mí".

Embed - Elba Marcovecchio ROMPE EL SILENCIO tras la muerte de Jorge Lanata: "Lo vi en paz"

El punto más delicado de sus declaraciones surgió cuando Marcovecchio reveló el contenido de los supuestos mensajes que Manguel le enviaba a Lanata. "Cuando había mensajes que eran banquina, él me los mandaba para mostrarme que no tenía nada que ocultar", contó. Ante la consulta de Ángel de Brito sobre el tipo de mensajes que recibía Lanata, la viuda no dudó en responder: "Y... 'Lo que te haría por una cartera Hermès'. Heavy, estábamos casados. Y así... cuarenta mensajes más".

Este enfrentamiento público no solo puso en foco el supuesto vínculo entre Manguel y Lanata, sino también la tensa relación que la viuda mantiene con personas cercanas al periodista.

La insinuación de una relación pasada entre Lanata y Manguel desató la reacción de la periodista. A través de su cuenta de X (ex Twitter), Manguel salió al cruce con un contundente mensaje dirigido a Marcovecchio. "LANATA hoy se te extraña más. Porque no sé qué hubieses hecho si escuchabas a tu señora esposa hablar así como habló de tus hijas, de sus madres, ellas, tus verdaderos amores", expresó, dejando entrever su molestia no solo por las acusaciones, sino también por los comentarios de Marcovecchio sobre la familia del periodista.

image.png

En su descargo, la periodista continuó: "Ya no sé si es gracioso que insista con que fuimos amantes. O que intercambiábamos favores sexuales. Nadie que te haya conocido puede creerlo. Tu carisma, inteligencia, dulzura hicieron la magia que ni mil Hermès podrían hacer frente a mujeres de bien que se enamoraron tanto de vos". Con estas palabras, Manguel desmintió categóricamente haber mantenido algún tipo de vínculo sentimental con Lanata y criticó duramente a Marcovecchio por sostener tales afirmaciones.