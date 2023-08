La brutal respuesta de Morena Rial contra Pitty La Numeróloga

Morena Rial utilizó sus historias de Instagram para responder a los dichos que circularon sobre ella respecto al rito que practica. "En realidad no les tendría que explicar nada porque lo que hago con mi vida es un problema mío. Cada persona que está sentada en un programa de televisión –en referencia a LAM –hablando de mí por qué no cuentan sus experiencias y lo que le hacían a las amantes de sus maridos", comenzó tajante.

Luego se refirió a los dichos y menciones que recibió al ser relacionada con la religión Umbanda: "No sé por qué me juzgan a mí. Para arrancar cada uno practica la religión que quiere. Yo no juzgo al que va a una iglesia evangélica o una cristiana. No entiendo por qué hablan de mis creencias o no creencias...".