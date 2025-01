Jorge Rial filtró cuándo y por qué Javier Milei va a cortar con Yuyito González

Es cierto que desde hace tiempo que Javier Milei y Yuyito González dejaron de mostrarse juntos. Ante esto, Jorge Rial expuso que el amor ya no estaría más presente en la relación. Sin embargo, aún no se anunció esta situación, por lo que lanzó detalles de cómo y cuándo lo harán.

Sucede que Mauro Federico, colega del conductor en Argenzuela, expuso que la única foto que se publicó de ambos juntos en realidad es una imagen de archivo: “La foto que subió es del año pasado, es una estratagema. De momento Milei lo deja correr, no se quiere meter en lío”.

Jorge Rial-Javier Milei-Yuyito González-2.jpg

Fue así como Diego Brancatelli se metió en el tema para opinar que la cosa ya venía demasiado larga en medio de esta separación que es un secreto a voces. “En qué momento le van a poner un punto final. Basta, ya no va más”, lanzó el periodista.

La teoría de Jorge Rial sobre la separación de Javier Milei y Yuyito González

Fue así como Mauro Federico citó a Jorge Rial para exponer cuándo se anunciará la separación de Javier Milei y Yuyito González: “El señor Jorge Rial, antes de partir, dejó una teoría a la que yo suscribo. 'El día que nosotros dejemos de hablar de esto, la limpia'. Esto se transformó en un tema de Estado, la foto de Yuyito fue antes del 31 de diciembre”.

Y detalló: “¿Sabés por qué? Yuyito no pasó el fin de año con Javier Milei. La fuente, que además conoce esa zona como nadie, esto es un escándalo. Me dice, ‘el 31 de diciembre no pasó la noche de fin de año y tengo pruebas’. La pasó en una casa en la Isla de Nordelta con una familia amiga de ella y de su hija”.

Jorge Rial-Javier Milei-Yuyito González-1.jpg

“Ella está mendigando amor y tratando de tener su atención. La foto sale de las redes sociales de una integrante de la familia, es solo una investigación en las redes sociales”, expuso el periodista para exponer las pruebas de esta separación que aún no se hace oficial.