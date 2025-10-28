El asesino de John Lennon, confesó finalmente por qué lo mató: oscuro y perturbador

Luego de 45 años, Mark David Chapman , el asesino de John Lennon , confesó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a cometer el crimen que conmovió al mundo entero.

En la canción Cállate Mark (Sumo, 1989), la voz de Luca Prodan retempla: “But in your brain/There's a neon light, hot light/It's burning the hell out of you boy/It's making you see the light” (“Pero en tu cerebro/Hay una luz de neón, una luz caliente/Que te está quemando como el infierno, muchacho/Que te está haciendo ver la luz”). En el estribillo, Prodan remata con un furibundo “De modo que cállate Mark , cállate”. Sin embargo, 45 años después de haber asesinado a John Lennon , Mark David Chapman sigue hablando…

Recientemente, el tristemente célebre Chapman volvió a referirse al crimen que conmovió al mundo entero el 8 de diciembre de 1980. Y confesó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a dispararle a uno de los artistas más significativos del siglo XX .

Mark David Chapman confesó por qué asesinó a John Lennon : "Mi crimen fue completamente egoísta. Lo hice por mí y solo por mí. Tenía todo que ver con su popularidad. Lo hice para ser famoso, para ser alguien que no era", reveló en su última junta de libertad condicional.

Asimismo, Chapman aseguró que era consciente perfectamente de lo que estaba haciendo: "Sabía que era malo, sabía que estaba mal, pero quería tanto la fama que estaba dispuesto a darlo todo y quitarle la vida a alguien". De esta manera, quedó claro que el crimen de Chapman fue calculado e impulsado por la obsesión. Y es que Chapman perseguía ser inmortalizado a través del horror y la tragedia.

Cabe recordar que, recientemente, la junta denegó su pedido de libertad condicional por decimocuarta vez. Al hacerlo, alegó que Chapman aún carece de "remordimiento genuino o empatía significativa". Así, Chapman continuará preso en la cárcel de Green Haven –prisión de máxima seguridad en Nueva York- hasta 2027, cuando vuelva a intentar solicitar nuevamente su libertad.

En su última junta de libertad condicional, Mark David Chapman agregó que “no quiero ser famoso. Pónganme debajo de la alfombra. No quiero ser famoso nunca más". Hace cinco años atrás, el hombre que asesinó a John Lennon había afirmado: "Sólo quiero reiterar que lamento mi crimen. No tengo excusa. Esto fue por orgullo propio. Creo que es el peor crimen hacerle algo a alguien inocente. Era extremadamente famoso. No lo maté por su carácter ni por la clase de hombre que era. Era un hombre de familia. Era un ícono. Era alguien que hablaba de cosas que ahora podemos mencionar, y eso es genial”.

chapman y lennon.jpg "Lo hice para ser famoso, para ser alguien que no era", reveló Chapman en su última junta de libertad condicional.

En 2015, Yoko Ono –la viuda de John Lennon-, que a lo largo de los años impugnó cada uno de los intentos de libertad condicional de Chapman, aseguró: "Creo que si lo hizo una vez, podría volver a hacérselo a otra persona. Podría ser yo, podría ser Sean -su hijo-, podría ser cualquiera, así que existe esa preocupación".

Cabe recordar que, en la noche de aquel 8 de diciembre de 1980, Mark Chapman se apostó en la acera del edificio Dakota –en Nueva York- y, apenas divisó al músico que retornaba a su casa, sacó su revólver del bolsillo de su abrigo, apuntó al centro de la espalda de Lennon y disparó cinco balas de punta hueca desde una distancia de aproximadamente tres metros. El músico inglés fue declarado muerto unos minutos más tarde en el hospital Roosevelt. Y 45 años después Mark sigue hablando….