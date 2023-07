Dani La Chepi rompió el silencio: la rubia se bajó del Bailando por un fuerte trastorno

Aunque ya está recuperándose del problema de salud que la alejó de las redes, la influencer decidió priorizar su bienestar y no participar del certamen.

Lo más difícil ya pasó, pero Dani La Chepi sigue poniendo todo de sí para priorizar su salud física y emocional. Por eso tomó algunas decisiones laborales que, si bien le resultaron difíciles, sabe que son lo mejor que podía hacer para no volver a caer en una situación como la que vivió hace unos meses.

No fue nada fácil para la influencer estar alejada las redes sociales. "Para mí las redes es un trabajo, no solo por las publicidades... Es mi manera de vender, un libro, una función de teatro. Lo primero que me invadió fue el miedo a desaparecer", reveló Dani.