Cuatro periodistas de LN+ se van del canal: dónde irían

"Por lo menos cuatro de sus más grandes figuras se están yendo al mismo tiempo, saltan a otro canal donde la mayoría ya estuvo. Hablamos con tres fuentes, una dice que se firmó todo ayer, otro te dice 'mirá, hasta diciembre estoy hablando' y otros esperan hasta diciembre para anunciarlo". De esta manera, ambos afirmaron que "se van de La Nación + a América TV, aunque no se sabe si para A24 o para el canal en sí", sostuvieron.

Feimann.jpg Las figuras que se van de La Nación+

Las figuras que dejarían LN+ son Eduardo Feinmann, Antonio Laje, Débora Plager y Esteban Trebucq. "El primero que va abanderado para volver a América es Feinmann, que también hay que ver que bajada de línea hace, si le cambian el estilo o no", confirmaron.

Otros que pueden dejar el canal y pasar a América TV

Semanas más tarde de compartir esta información, los periodistas redoblaron la apuesta y detallaron: "El otro día, con Adri fuimos testigos de un encuentro cumbre entre Daniel Vila, el dueño de América, y Juan Cruz Ávila, quien gerencia o gerenciaba La Nación + y va a pasar a gerenciar América de vuelta. Se lleva con él a casi todo su elenco".

El único confirmado para continuar en LN+ es Luis Majul, aunque también pusieron en duda el pase de Trebuq. Algo similar ocurre con Luis Novaresio, quien todavía no se sabe si seguirá en el canal o retornará a América, donde pasó varios años de su carrera.

¿Viviana Canosa vuelve a América TV?

Luego de estar un tiempo fuera de los medios, Viviana Canosa volvió con su programa radial "#Viviana 630" en Radio Rivadavia. De hecho, utilizó su primer programa para acusar al presidente Javier Milei de haberla dejado "sin trabajo tanto en televisión como en radio".

"Este es un gobierno que le tiene pánico a la libertad de expresión. Yo pasé de ser una ‘periodista amiga’ a que pidan mi cabeza en La Nación+ y El Observador. El presidente me dejó sin radio y sin televisión. El mismo tipo que tiempo atrás me había pedido de muy buena manera que le presente el libro. Yo de todo corazón lo hice. Al poco tiempo me enteré que era un plagio", detalló en su primera editorial.

Viviana Canosa roamnce 1.jpg ¿Viviana Canosa vuelve a América TV?

"Ya en época de campaña me había contado el gerente de La Nación+ que le había pedido Milei que si él era presidente no quería verme más en la pantalla de ese canal. Me aseguraron que eso no iba a pasar, pero pasó", añadió.

En ese contexto, tanto Lussich como Pallares aseguraron que la conductora de TV estaría en el radar de América TV para volver a estar al frente de un programa de televisión. Sin embargo, no hubo novedades sobre el avance en las negociaciones y por ahora resulta una incógnita.